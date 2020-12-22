Samanyolu Haber /Ekonomi / 13 maske üreticisine ortak fiyat suçlaması /22 Aralık 2020 14:09

13 maske üreticisine ortak fiyat suçlaması

"Müşterek fiyat artırdıkları" iddiası ile haklarında soruşturma açılan 13 maske üreticisi firmadan 7'si savunma verdi.

SHABER3.COM

Rekabet Kurumu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde fiyatları müşterek artırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik 13 firma hakkında soruşturma açtı. 

Bugün 7 firmadan sözlü savunma alınırken, karar 6 Ocak'ta açıklanacak.

Web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılan sözlü savunma toplantısında sonrasında heyetin açıklamasında, "Bilgi ve belgeler ile yapılan analizlerin teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine işaret etmediği, bununla birlikte soruşturmaya konu dönemde ilgili ürün pazarlarında yaşanan kayıt dışı ticaret ve fahiş fiyatla ilgili soruşturma kapsamında toplanan bilgi ve yapılan tespitlerin sırasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile paylaşılmasının faydalı olacağı kanaatine varılmıştır." denildi.

Rekabet Kurumu soruşturmayla ilgili kararın 6 Ocak'ta verileceğini açıkladı.

Haklarında soruşturma yürütülen firmalar ise şöyle:

- Akyel Medikal İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

- Atos Sağlık Ürün. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Awon İş Güvenliği Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Başaran İş Elbiseleri ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Honnes Sağlık ve Endüstriyel Ürünleri A.Ş.,

- Karakaya İş Güvenliği Kişisel Koruma Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Körfez İş Güvenliği Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.,

- Merve Medikal San. Tic. Ltd. Şti.,

- F.A. İş Güvenliği Medikal Tekstil İmalat Tic. ve San. Ltd. Şti.,

- Ossa Medikal ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti.,

- Sağlık Market Sağlık Ürünleri İth. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- SBS Medikal Sağlık Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,

- Sier Sağlık Ürünleri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
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