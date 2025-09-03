Samanyolu Haber /Gündem / 13 Öğrenci hakkında tahliye kararı verildi /03 Eylül 2025 18:07

13 Öğrenci hakkında tahliye kararı verildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 13'ü tutuklu öğrenci hakkında tahliye kararı verildi. Ancak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan 7 genç tahliye edilmeyecek.

SHABER3.COM

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 13’ü tutuklu 35 genç bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu 13 öğrencinin tamamının tahliyesine karar verildi. Ancak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan 7 genç tahliye edilmeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde Saraçhane’deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 genç bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

13 tutuklu öğrencinin tamamı için tahliye kararı verildi. Ancak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan 7 genç tahliye edilmeyecek.

Duruşma, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü.

Yargılanan 13’ü tutuklu 35 gencin tamamı duruşma salonunda yer aldı. Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı.

Duruşmayı takip edenler arasında gençlerin aileleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da yer aldı.

İDDİANAME

İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesi uyarınca “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla ceza talep edilmişti. 35 gençten 7’sine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da dava açılmıştı. İddianamede sanıkların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15’er güne kadar hapisleri istenmişti.
