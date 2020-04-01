Samanyolu Haber /Gündem / '13 uçağından 12'sini satsın' /01 Nisan 2020 10:08

'13 uçağından 12'sini satsın'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasını eleştirerek “Devlet çare kapısıdır. Devlet kol kanat gerendir. Devlet alan el değil, devlet veren eldir” diye konuştu. Altay, kendilerinin CHP’li belediyelerin kampanyalarına destek vereceklerini ifade etti.

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Altay, krizi çözmek için kaynak oluşturacak 10 maddelik önerilerini de açıkladı;

-Cumhurbaşkanlığı’nın 13 uçağının 12’sinin satılması; 

-Kızılay’ın akladığı vergi kaçırmalarına el konulmasını; 

-Yazlık, kışlık sarayların satılması, 

-Man Adası’ndan kaçırılan vergilerin Hazine’ye kaydedilmesi; 

-Ensar, TÜRGEV, TÜRKEN ve TÜGVA gibi vakıflara aktarılan paraların Hazine’ye aktarılması; 

-Garanti verilen ödemelerin durdurulması; 

-Saray’ın harcamalarından tasarruf edilmesi; 

-Kanal İstanbul’dan vazgeçilmesi; 

-Katar ve yerli işbirlikçilerin hortumlarının kapatılması; 

-Özelleştirmelerden devlete borçlu olanlardan paraların alınmasını önerdi.

TUTUKLU GAZETECİLER 

İnfaz düzenlemesiyle ilgili Altay, uyuşturucu tacirleri, kadın ve çocuk tecavüzcülerine karşı hassasiyetleri olduğunu dile getirdi. Adalet Bakanı’na seslenen Altay, “Meclis’e göndereceğiniz yasa teklifiyle denetimli serbestlik 3 yıla çıkarılacak. 3 yıl yatması gereken herkes çıkacak iken gazetecilerin isnat edilen suçtan alacakları maksimum ceza 3 yıl iken iddianameleri bile ortada yokken cezaevinde tutulmaları adalete yapılabilecek en büyük darbedir” diye konuştu.
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