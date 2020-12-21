Samanyolu Haber /Dünya / 13 ülkeden İngiltere'ye uçuşları yasağı /21 Aralık 2020 11:19

13 ülkeden İngiltere'ye uçuşları yasağı

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyona uğramış hâlinin en fazla görüldüğü İngiltere'e bazı bölgeler karantinaya alındı. İngiltere'ye uçuşları durduran ülke sayısı 13'e yükseldi.

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İngiltere'nin güneyinde diğerlerine göre daha kolay bulaşma yeteneğine sahip yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin akabinde ada ülkesine uçak seferlerini durduran ülkelere Polonya, Kanada, İsveç, Danimarka ve Finlandiya da dahil oldu.

Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan, Türkiye, Fransa ve İtalya da İngiltere'yle hava trafiğini durdurmuştu.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS YÜZDE 70 DAHA FAZLA BULAŞICI

19 Aralık Cumartesi günü İngiltere Sağlık Bakanlığı ülkede diğer Sars-Cov-2 virüs türlerinden yüzde 70 daha fazla bulaşıcı yeni bir Koronavirüs çeşidi tespit edildiğini kaydetmişti.

İngiltere hükûmeti tüm yeni Covid-19 vak'alarının yarısından fazlasının mutasyona uğrayan virüsten kaynaklandığını kabul ettikten sonra, Londra dahil olmak üzere ülkenin bazı kısımlarını fiilen kilitledi.

Daha kolay bulaşan ve hastalığın şiddetli geçmesine yol açan yeni tip Koronavirüs Hollanda, Danimarka, Güney Afrika, İtalya ve Avustralya'da da tespit edildi.

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