Samanyolu Haber /Teknoloji / 13 yaşın altındakilere sosyal medya yasaklanıyor /01 Mayıs 2023 07:20

13 yaşın altındakilere sosyal medya yasaklanıyor

Kongre’nin üst kanadı Senato’da 13 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısı üzerinde uzlaşıldı.

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Yasa tasarısında ayrıca yaşları 13-17 arasında olanların sosyal medya kullanabilmesi için anne-babasının onayı gerekiyor.

Bu gelişme Amerikan Kongresi’nin çocuklar için sosyal medya platformlarını kısıtlamayı amaçlayan ilk partilerüstü çabası.

Son dönemde Kongre üyeleri sosyal medya platformlarını daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. Buna TikTok’u yasaklama ve Instagram’a düzenleme getirme çabaları da dahil.

Bununla birlikte USA Today gazetesindeki habere göre anne-babalar yasa tasarısının etkinliği konusunda şüpheli.

Yasa tasarısında senatörler artmakta olan ruh sağlığıyla ilgili problemlerden dolayı sosyal medyayı suçluyor ve CDC’nin verilerini de buna kanıt olarak sunuyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin 2021 verilerine göre bütün yaş gruplarında zayıf ruh sağlığı ve intihar eğiliminin arttığı tespit edilmiş.

Yasa tasarısında sosyal medya şirketlerine küçük yaştakilere yönelik algoritma kullanma kısıtlaması getiriliyor.

Ayrıca Federal Ticaret Komisyonu ve eyalet savcılarına yasa tasarısındaki önlemlerin uygulanması için yetki de tanınıyor.

Yasa tasarısının yasa haline gelebilmesi için önce Senato'da ardından da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi ve Başkan Biden'ın da onaylaması gerekiyor.
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