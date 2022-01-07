13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

Doların 18 liradan 11 liraya düşmesinin ardından Yol TV’nin mikrofonuna konuşan 7. sınıf öğrencisi bir çocuk, ‘‘Cebimde 4 lira param var, okulda yemek yiyemiyorum.’’ dedi.







İşte 13 yaşındaki çocuğun isyan ettiği anlar:





“Dolar 11 liraya düşmüş deniyor ama fiyatlar hâlâ aynı. Geçen sene 70 liraya aldığımız kitap 100 TL 120 TL olmuş. Öğrenciyim cebimde 4 lira param var, onu da minibüs için taşıyorum. İnsanlar ülkenin zengin olduğunu söylüyor. Dolar düşmüş ama markette fiyatlar hala aynı. Dershaneye gitmek istiyorum ama pahalı. Geçen sene 2 liraya yediğim tost şu an 7 lira. Haftada sadece bir kez dışarıdan yemek yiyebiliyorum, o da evim uzak olduğu için. Evden getirdiğim elmayla idare ediyorum. Ben her şeyin daha ucuz olduğu yani test kitaplarının, ekmeğin, suyun daha ucuz olduğu bir ülkede yaşamak isterim. Artık insanlar sadece karnını doyurmaya bakıyor. Başka yaptıkları bir şey yok.”