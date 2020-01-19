Samanyolu Haber /Gündem / 13 yıl geçti, acısı hâlâ dinmedi... /19 Ocak 2020 18:30

13 yıl geçti, acısı hâlâ dinmedi...

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in gazete binası önünde katledilmesinin üzerinen 13 yıl geçti. Dink ailesi ve Agos menfur cinayeti esas fâillerinin mahkeme önüne çıkarılmadığını belirterek, "Cinayetlerin yalnızca devletin elinde bulunan silahlarla ilişkisi ispat edilmişken ve bu cinayeti işleyen şahıslardan birinin açık itirafları ortadayken davada yargılanan tüm sanıklar beraat etti. Bu bizim için şaşırtıcı olmamalı." mesajını verdi.

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için suikaste uğradığı İstanbul Osmanbey'deki Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma etkinlikleri düzenlendi. 

Anma alanında yapılan konuşmada, "Hrant için adalet, bu cinayetin üstünü örtenler, Hrant'ı hedef tahtasına oturtanlar bu cinayetin üstünü örtenlerdir" denildi.

Eski Agos Gazetesi binası önünde, "13 yıl geçti, utanmak için geç değil. Hepimiz Hrant'ız hepimiz, Ermeniyiz", "Katilleri koruyan cinayete ortaktır. Biz bitti demeden bu dava bitmez", "Yaşasın halkların kardeşliği" ve "Öldür diyenler yargılansın" sloganları atıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE SEVAG BALIKÇI UNUTULMADI

Törende 40 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde bulunun Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderilirken, "Barış için bir arada yaşam için mücadele eden herkese selam olsun." ifadesi kullanıldı. 

24 Nisan 2011’de askerlik hizmetini ifa ederken kazara öldürüldüğü iddia edilen Sevag Balıkçı da törende anılırken, "Sevag Balıkçı zorunlu askerliğini yaparken nefret cinayetiyle öldürüldü. Hrant gibi davanın üstü kapatılmak istendi. 9 yıl sonra katil 16 yıl ceza aldı. Tutuklandı. Adalet yerini bulmadı. Hrant'ı da öldüren o karanlık zihniyet sürüyor." denildi.

"ADALETİ ARIYORSAK BULAMAYACAĞIZ, ÇÜNKÜ VERMEYECEKLER!"

Ardından yapılan açıklamada, "Cinayetlerin yalnızca devletin elinde bulunan silahlarla ilişkisi ispat edilmişken ve bu cinayeti işleyen şahıslardan birinin açık itirafları ortadayken davada yargılanan tüm sanıklar beraat etti. Bu bizim için şaşırtıcı olmamalı." ifadeleri kullanıldı. 

Hrank Dink 20 Ocak 2007'de Osmanbey'de genel yayın yönetmenliği yaptığı Agos gazetesinin bulunduğu binanın önünde Ogün Samast tarafından silahla öldürülmüştü. Menfur saldırının 13'üncü yıl dönümünde saldırı mahallinde anma programı tertip edildi.

Açıklamada, "Eğer gerçekten demokratik hukukun egemen olduğu bir ülkede yaşamış olsalardı belki çağrıları cevap bulurdu. Oysa artık bilmeliler. Aradıkları adaleti hiçbir şekilde bulamayacaklar, aradıkları sürece de bulamayacaklar. Adalet arıyorsak bulamayacağız. Çünkü vermeyecekler." denildi.
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