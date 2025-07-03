13 yıl sonra aynı şarkıyla gelen zafer! “Bir şarkı, iki yıldız”





























“Moldova’nın Justin Bieber’ı” Stefan

Henüz beş yaşında babasını kaybeden Stefan, kendi ifadesiyle öğretmenlerini ve olimpiyat ekibindeki ağabeylerini birer “baba” figürü olarak görmüş ve onlara böyle hitap etmişti. Çünkü onlar, babasının yokluğunu asla hissettirmemişti.Stefan, sevecen, enerjik, medyatik ve hayat dolu bir çocuktu. Olimpiyatlara “Gülüm” adlı şarkıyla katılmış ve Türkiye’de büyük ilgi görmüştü. TV ve radyo programlarının aranan yüzü haline gelen Stefan, sempatik tavırlarıyla gönülleri fethetti ve bu performansıyla altın madalya kazandı.Stefan, Türkiye’deki başarısıyla yetinmedi. 2016’da Romanya’da düzenlenen Türkçe Olimpiyatları Şarkı Finali’ni kazandı, 2018’de Moldova’daki IFLC programının sunuculuğunu üstlendi. Yıllar içinde, müzik öğretmeni olan annesi Angela Roscovan ile birlikte başka hayatlara da dokunmaya başladılar.Bu hayatlardan biri de, Almanya’da düzenlenen Colors of Voices Türkçe Şarkı Finaline katılan küçük yetenek Valeria oldu.Valeria’ya müzik eğitimi vermeye Stefan ve annesi Angela Roscovan henüz 3.5 yaşındayken başladı. Yarışmadan bir yıl önce, Stefan’ın şampiyon olduğu “Gülüm” şarkısını seçip üzerinde yoğunlaştılar.Stefan Türkiye’de birinci olduğunda Valeria henüz bir yaşındaydı. 13 yıl sonra, o da 6. sınıf öğrencisi olarak aynı şarkıyla yarışmaya katıldı. 2025 Mayıs ayında Romanya’da düzenlenen “Romanya’nın Yıldızları” adlı yarışmada birincilik elde etti.Valeria:“Şarkıyı söyledikten sonra herkes birinci olacağımı söylüyordu. Açıklanınca bütün yorgunluğum geçti,” diyerek duygularını paylaştı.Valeria, Stefan’ın izinden giderek IFLC sahnesinde yarıştı ve ikincilik kazandı. Bu deneyimin hem gurur hem de baskı dolu olduğunu dile getirdi:“Onun gibi söyleyememekten korktum ama konsantre oldum ve üstesinden geldim. Yarışmadan sonra Stefan beni arayıp, ‘Seninle gurur duyuyorum, senden bunu bekliyordum’ dedi. Çok mutlu oldum.”Şarkıya 2024 Kasım ayında çalışmaya başladığını belirten Valeria:“Başlarda çok zorlandım, bırakma noktasına geldim. Ama melodiye alışınca şarkı beni içine çekti,” dedi.“Bu şarkı sadece bir Türkçe şarkı değil, Stefan’ın şarkısı. Onu seslendirmek benim ve ailem için büyük bir onur.”Valeria, sahnede olmanın derece almaktan daha önemli olduğunu vurguladı:“Belki daha hareketli bir şarkı seçebilirdim ama bu şarkıyı seçtiğim için pişman değilim. Stefan’ı yeniden hatırlattığım için mutluyum.”Valeria, Stefan hakkında:“Ona Türkiye’de Moldova’nın Justin Bieber’ı diyorlarmış. Sahnede duruşu, sesi, karizması beni çok etkiliyor. Aynı şarkıyla yarışmak benim için büyük gurur,” ifadelerini kullandı.Stefan’ın birinci, kendisinin ikinci olması hakkında:“Onun birinciliğini devam ettirmek isterdim ama dereceye girdim. Herkes hak ettiği yerdeydi,” dedi.Valeria, IFLC ekibiyle ilgili de şu sözleri sarf etti:“Hayatımda hiç böyle ilgi görmemiştim. En küçük ihtiyacımız hemen soruluyor. Fransa’daki yarışmaya annemle yalnız gitmiştik. Buradaki ilgiyi görünce çok etkilendik.”Valeria’nın hayali ise büyük:“İleride büyük sahnelerde şarkı söylemek ve alkışlanmak istiyorum. Ayrıca Stefan gibi IFLC’ye müzisyen yetiştirmek istiyorum. Türkçe öğrenmeye başladım ve önümüzdeki yıl ‘Ana Dil Yarışması’na katılacağım.”Stefan, öğrencisinin aynı şarkıyla derece almasını şöyle yorumladı:“Çok duygulandım. 13 yıl öncesine döndüm, ağladım. O günleri unutamıyorum. Vefayı, sahiplenmeyi, aile olmayı olimpiyatlardaki ağabeylerimden öğrendim. Ömrüm boyunca bu misyona sahip çıkacağım.”IFLC ekibiyle ilgili ailesine güven verdiğini belirten Stefan:“Onlara, buradaki insanlar dünyanın en güvenilir insanları dedim. Anne de olurlar baba da. Bana güvendiler, şimdi teşekkür ediyorlar. Biraz katkım olduysa ne mutlu bana,” diyerek sözlerini tamamladı.