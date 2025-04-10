13 yıl sonra ilk temas: Erdoğan ile DEM Parti heyeti görüştü





İLK KARELER GELDİ





GÖRÜŞME SONRASI DEM HEYETİNDEN İLK DEĞERLENDİRME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreç sonrası DEM Parti heyeti siyasi partilerle iki tur görüşme gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da ilk temas bugün gerçekleşti. Terörist başı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Buldan görüşme sonrası "Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor" derken Önder'den de "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" değerlendirmesi geldi.DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alırken MİT Başkanı İbrahim Kalın ve 2015'teki çözüm süreci görüşmelerinde kritik konumda yer alan ve HDP heyetiyle birlikte açıklanan "Dolmabahçe Mutabakatı"nda İçişleri Bakanı olarak kamuoyunun karşısına çıkan, AKP Genel Başkan vekili Efkan Ala da görüşmede yer aldı.Görüşmeden ilk kareler de servis edildi. Fotoğraflarda yüzlerin gülmesi dikkat çekti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın elinde dosyalar bulunurken MİT Başkanı'nın yanında da siyah bir çanta vardı.Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." açıklamasını yaptı.Buldan da, "Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun. Görüşme sonrası belki yazılı bir açıklama yapabiliriz." dedi.Buldan görüşme sonrası "Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor" derken Önder de, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" değerlendirmesi geldi.