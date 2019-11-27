Samanyolu Haber /Gündem / 13 yıllık TV kanalı kapanıyor! /27 Kasım 2019 18:11

13 yıllık TV kanalı kapanıyor!

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle son bir ay içerisinde iki TV kanalı yayınlarına son verdi. Bunlara bir yenisi eklenerek 13 yıllık TV kanalı kapanacağını duyurdu.

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Son bir ay içerisinde iki televizyon kanalı ekonomik krizi gerekçe göstererek yayınlarına son verdi. 13 yıl önce kurulan Hilal TV'de bugün kapanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ünlü iş insanı Cavit Çağlar, sahibi olduğu köklü medya kuruluşlarının kepengini kapatırken bugün ise Texs Medya bünyesinde yer alan, TYT Türk, ekonomik krize takıldı. Kanal 80 çalışanını işten çıkararak yayın hayatına 27 Kasım'dan itibaren son veriyor.

Son olarak ise 13 yıl önce kurulan Hilal TV, yayınlarına son veriyor. Hilal TV, 29 Kasım'da yayınlarına son vereceğini duyurdu.

Televizyon geçen günlerde bütün çalışanlarını tasfiye etmiş, banttan yayın yapma kararı almıştı.

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