Samanyolu Haber /Ekonomi / 130 milyar dolarla kimlere kıyak çekti? /01 Şubat 2021 11:08

130 milyar dolarla kimlere kıyak çekti?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası'nın eriyen rezervlerini hatırlatarak, "Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın erittiği rezerv ile kimlere kıyak çektiği incelenmelidir" çağrısını yaptı.

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Ekonomik kriz için kısa vadede dış kaynak bulunması gerektiğini belirten Erdoğdu, "Türkiye, yeni bir kur şoku ile karşılaşmak istemiyorsa, gerçek bir adalet reformu yapmak, kuvvetler ayrılığını tesis etmek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek zorunda" düşüncesini dile getirdi.

'50 MİLYAR DOLAR DIŞ KAYNAK'

Türkiye'nin dövize muhtaç olduğunu ifade eden Erdoğdu, "Kısa vadede 50 milyar dolara yakın bir dış kaynak bulması gerektiğini" belirtti. 

'BERAT ALBAYRAK, KİMLERE KIYAK ÇEKTİ?'

Erdoğdu, Merkez Bankası'ndaki 130 milyar dolarlık rezervinin, sırf doları belli seviyede tutmak için akılcı olmayan bir ekonomi politikasıyla yok pahasına elden çıkarıldığını belirterek, "Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın erittiği rezerv ile kimlere kıyak çektiği incelenmelidir" değerlendirmesini yaptı.

'KRİZ DEVAM EDECEK'

Erdoğdu, "Pandemi bitse bile kriz devam edecek. Bu kadar derin bir krizden ancak gerçek bir yapısal reform yaparlarsa çıkarlar. Reform yapıyormuş gibi görünmekle ne güveni tesis edebilirler ne de ekonomiyi toparlayabilirler" görüşünü savundu.  
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