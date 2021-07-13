130 milyar dolarlık boşanma davası olan Gates: Bütün hata bendeydi

ABD'li milyarder Bill Gates, son dönemde eşi Melinda Gates’le olan boşanma süreciyle gündemden düşmüyor. Yaklaşık 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacakları merak konusu olan çiftten Bill Gates itiraf gibi bir açıklamada bulundu.







65 yaşındaki iş insanı, Allen & Co’nun ‘milyarderler için yaz kampı’ etkinliğinde konuştu. Soru cevap bölümünde CNBC sunucusu Becky Quick, Gates’e 27 yıllık evliliklerinin bitişi ve Gates Vakfı’nın geleceğinin ne olacağını sordu. New York Post’un haberine göre, etkinliğe katılan bir kaynak Gates’in sorumluluğu üzerine aldığını öne sürdü.





İsmini vermeden gazeteye konuşan kaynak, “Her şeyi berbat ettiğini itiraf etti. Boşanmanın kendi hatası olduğuna gönderme yaptı. Biraz duygusal görünüyordu. Neredeyse ağlamanın eşiğine geldi” ifadelerini kullandı. Bill ve Melinda Gates’in boşanma gerekçesinin ihanet olduğu iddia edilse de, Microsoft’un kurucusu söz konusu etkinlikte bu ifadeyi kullanmaktan kaçındı.





VAKIF ÇALIŞANI İDDİASI





ABD medyasına yansıyan haberlere göre çiftin evliliklerini bitirme kararının ardındaki ismin Bill ve Melinda Gates Vakfı için çalışan Zhe ‘Shelly' Wang olduğu iddia edilmişti.





2015'ten bu yana Bill ve Melinda Gates Vakfı için çevirmen olarak çalışan Zhe ‘Shelly' Wang'in çiftin arasına giren isim olduğu iddia edildi. 36 yaşındaki Whang, iddiaların çığ gibi büyümesinin ardından yaptığı açıklamada çıkan haberleri yalanladı.