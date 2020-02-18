Samanyolu Haber /Gündem / 130 milyon yıllık dinozorun ayak izi açığa çıktı /18 Şubat 2020 21:26

130 milyon yıllık dinozorun ayak izi açığa çıktı

Fosil avcılarına göre, geçen hafta Birleşik Krallık'ta yaşanan Ciara Fırtınası, Wight Adası'nda 130 milyon yıllık bir dinozor ayak izini açığa çıkarttı.

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Kil içinde korunan üç parmaklı büyük ayak izinin, boyu 10 metreye ve ağırlığı dört bin kilograma kadar ulaşabilen avcı dinozor türü olan Neovenator'a ya da benzer bir türe ait olduğu düşünülüyor.

Wight Sahili Fosilleri (Wight Coast Fossils) isimli grubun üyeleri, ayak izini hafta sonu boyunca saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarların ve yoğun yağışın vurduğu Sandown Koyu'nda çarşamba günü buldu.

Grup, Facebook sayfası üzerinden paylaştığı gönderide şunları yazdı:

"Tüm bu hava olayları, sahil şeridimiz boyunca kaybolmuş dünyaların izlerini açığa çıkartıyor. Sandown Koyu'nda yer değiştiren kumlar, dün açık renkli alüvyon kilinin içinde korunmuş bu güzel 130 milyon yıllık dinozor izini ortaya çıkardı."

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bölgede turlar düzenleyen grup, ayak izinin düzenli olarak su basan ve kuruyan bir bataklık alanda korunabileceğini söylüyor.

Fosil avcıları şu ifadeleri kullandı:

"İz bırakan dinozorumuz 130 milyon yıl önce, bugün Sandown Koyu olan yerden güneybatıya doğru, bataklık toprakta arkasında devasa izler bırakarak bu çevreden geçiyordu. Hayvanın arkasında ormanlık alçak tepeler uzanırken yöneldiği taraftaysa subasar ormanlarıyla, nehir kollarıyla ve otçul dinozor sürüleriyle bezeli düz bir alüvyon arazi yer alıyordu."

Ancak "Wessex Formasyonu" ismiyle bilinen jeolojik oluşumda yer alan yumuşak kildeki ayak izi, gelgit sularının aşındırmasıyla yakında yok olabilir.

Şiddetli fırtınalar daha önce de Doğu Sussex'e bağlı Hastings kenti yakınlarında çok sayıda dinozor ayak izi açığa çıkartmıştı.
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