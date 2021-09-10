"130 yıllık hayal 130 gün geçmeden unutuldu"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında 10 bin 700 dolar olarak hedeflenmesine, "2013 yılında kişi başı milli gelirimizi 12 bin 600 dolara kadar çıkarttığımızda biz de hedef koymuştuk. O hedef 2023 senesinde 25 bin dolardı. Koskoca ülkenin hedefleri küçültüldü" diye tepki gösterdi.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce’de partisinin Akçakoca ilçe kongresine katıldı. Babacan kürsüye yansıttığı video ve grafiklerle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Babacan’ın gündeminde Orta Vadeli Program (OVP) ile doğal gaz ve elektrik faturaları vardı.





"Sizin kötü yönetiminiz yüzünden gerçekti hayal oldu"





Kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında 10 bin 700 dolar olarak hedeflenmesini değerlendiren Babacan, şöyle konuştu:





“2013 yılında kişi başı milli gelirimizi 12 bin 600 dolara kadar çıkarttığımızda biz de hedef koymuştuk. O hedef 2023 senesinde 25 bin dolardı. Koskoca ülkenin hedefleri küçültüldü. Bu program, ‘Ali Babacan ve arkadaşlarının işin başında olduğu dönemdeki başarıları belki yakalarız’ demenin itirafı. Bizim dönemin güzel sonuçlarını bir daha elde edemezler. Her gün hukuku çiğnerseniz, adaleti ayaklar altına alacak tarzla ülkeyi yönetirseniz ancak hayal görürsünüz. Sayın Erdoğan, o dönemin başarıları sizin için bir hayalden öteye geçemez. Vaktiyle meşhur bir laf vardı ‘Hayaldi gerçek oldu.’ Doğru, ama şu anda sizin kötü yönetiminiz yüzünden ‘Gerçekti hayal oldu.’”





"Enflasyonu 20 sene önce tek haneye biz düşürdük"





Erdoğan’ın OVP’yi açıklarken kullandığı ‘Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesini hedefliyoruz’ ifadelerini ekrana yansıtan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:





“Enflasyonu tek haneye biz düşürdük. 20 sene önce onu yaptık. Enflasyon hedefi zaten yıllardır yüzde 5 ya. Tutturamadınız. 2024 bile geldiğinde yüzde 5’e indiremeyeceklerini ortaya koyuyorlar. Kötü yönetildiği için sürekli enflasyon beklentisi çift hanelerde seyrediyor. Enflasyon hedefini yüzde 8 ilan ettiler. ‘Tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz’ diyorsunuz da siz hedefinizi yükseltmişsiniz. Kelimeleri değiştirebilirsiniz ama gerçekler değişmez.





"130 yıllık hayal 130 gün geçmeden unutuldu"





Önümüz kış. Gençler, ‘Hoşça kal kavun karpuz ayları, hoş geldin şemsiye. Sana da selam doğal gaz faturası’ diye kara mizah yapıyor. Karadeniz açıklarında tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını söylediler. Yandaş medyada manşetler attılar; ‘Türkiye’nin enerji çağı’, ‘130 yıllık hayal gerçek oldu’ yazdılar. 130 yıllık hayal 130 gün geçmeden unutuldu. Ama doğal gaza gelen zamlar hiç unutulmuyor. Milletin alın teriyle, emekleriyle biriken devlet parasını o keşfin PR faaliyetlerine harcadılar."