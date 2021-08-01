Samanyolu Haber /Gündem / 1300 yıllık eski Türk dönemine ait taş heykel bulundu /01 Ağustos 2021 09:29

1300 yıllık eski Türk dönemine ait taş heykel bulundu

Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan şehrine 250 kilometre mesafede, yaklaşık 1300 yıllık eski Türk dönemine ait taş heykele rastlandı.

SHABER3.COM


Uluslararası Türk Akademisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihi keşifle ilgili ilk bulgular, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhtar Koca tarafından duyuruldu.

Prof. Dr. Koca, yaptığı açıklamada, söz konusu taş heykelin Türkistan’dan 250 kilometre uzaklıktaki Sırdarya (Neyhun) Nehri üstlerindeki bir arazide, bir bölge sakini tarafından bulunduğunu söyledi.

Taş heykelin eski Türk dönemine ait olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Daha önce ülkemizin çeşitli bölgelerinde çok sayıda taş heykel bulunmuştu. Ancak bu taş heykel görüntü ve üzerine işlenen motifler olarak diğerlerine göre daha farklı. Ön bulgularımıza göre, 1 metre yüksekliğe sahip heykelin yaklaşık 1000-1300 yıllık bir tarihi olduğunu düşünüyoruz."
Koca, heykelde kadın figürünün simgelendiğini belirterek "Bunu başörtüsü ve küpelerden anlamak mümkün. Ancak varlıklı bir hanımın simgelendiği kesin. Söz konusu dönemin büyük hükümdarının eşi olabilir. Umay Ana simgesi olma ihtimali de var." dedi.

Heykelin, üniversitenin Arkeoloji Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından incelendiğini aktaran Koca, araştırmanın sonuçlarını yakın zamanda yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1300 yıllık eski Türk dönemine ait taş heykel bulundu Sonraki Haber >>

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:37:53