132 bin Türk Almanya’ya kaçak girdi, 5 yılda 1 milyon göç verdik

İş bularak, doktor mühendis ya da üniversiteli olarak Almanya’ya yasal yollarla giden Türk sayısı da son iki yılda yaklaşık 130 bin oldu. Diğer AB üyesi ülkeler ile İsviçre, ABD ve Kanada’yı da katınca, Türkiye’deki ekonomik krizden kaçan Türk sayısı son beş yılda 1 milyona yaklaştı.





2023 yılında TÜİK rakamlarına göre enflasyon yüzde 64,77 olurken, Almanya’ya kaçan Türk sayısı patladı. Geçen yıl Almanya’ya 62 bin 624 Türk iltica etti. Türkler, Suriyelilerden sonra Almanya’ya en çok iltica eden grup oldu. Tüm zamanların yıllık rekorları kırıldı. Türkleri 53 bin ile Afganlar ve 12 bin 360 ile Iraklılar takip etti.





Sınır dışı rakamları ise yıllık ancak 5 binleri buluyor. Bu yıl Almanya’ya kaçak yollarla giren toplam yabancı sayısı ise 351 bin 915 oldu.





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Türkiye’den Almanya’ya kaçak göç akını, her yıl katlanıyor.Türkler, daha iyi yaşam koşulları ve daha iyi bir gelecek için Almanya yollarına düşerken Almanya, Türklerin yüzde 90’ının iltica talebini kabul etmiyor. Ancak yine de Türklerin çoğu, bir şekilde Almanya’da kalmayı başarıyor.2019 yılında Almanya’ya kaçak ya da yasal yollarla gidip iltica talep eden Türk sayısı 10 bin 784 idi. O yıl TÜİK enflasyonu yüzde 11,8 olmuştu.2020 yılında Corona ve seyahat yasaklarına rağmen 5 bin 778 Türk, Almanya’ya gitti ve iltica istedi. 2020 enflasyonu yüzde 12,28 olurken, 2021 yılı yine Corona yasakları ile geçti.Seyahat yasakları ve kısıtlamalara rağmen, enflasyonun yüzde 36’ya ulaştığı dönemde Türkiye’den 7 bin 67 kişi Almanya’ya iltica etti. Corona yasakları kalktıktan sonra ise rakamlar patladı.2022 yılında 25 bin 54 Türk Almanya’ya gitti. Büyük çoğunluğu yasa dışı yollarla ve kaçak olarak Almanya’ya ulaşıp iltica istedi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 idi. 2022 yılında Almanya’ya gidip iltica isteyenlerin yüzde 27’si siyasi sığınma veya ikinci derecede koruma hakkı aldı.2023 yılında ilticaya başvuran Türklerin sadece yüzde 13’ünün ilticası kabul edildi.Türklerin ilticalarının kabul edilmemesinin nedeni, Türkiye’nin güvenli ülke sayılması, savaş bölgesi olmaması. Ama Türkler, bir şekilde süreci uzatarak Almanya’dan sınır dışı edilmemenin yollarını arıyor.Bu yıl Türkiye’de enflasyon yine yüzde 65’ler civarında ve alınan önlemlere, sınırları kapatmalara, Schengen kontrollerine rağmen çok sayıda Türk, Almanya’ya kaçak girdi.İlk sekiz ayda Almanya’ya gidip iltica isteyen Türk sayısı 21 bin 590 oldu. Bunların yüzde 9,6’sının iltica talebi kabul edildi.Son beş yılda Almanya’ya gidip iltica isteyen Türk sayısı 132 bin 897’yi buldu. Yaklaşık 110 bin Türk’ün ilticaları reddedildi ve bir çoğunun açtığı davalar devam ediyor.Süreç hızlandırılırsa, Almanya’ya girmeden önce başka bir AB üyesi ülkede kayda girmiş olanlar oraya gönderilecek. Sınırlardaki önlemler de artırıldığı için, artık başka ülkelerden gelenler geri çevrilecek.