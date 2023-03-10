135 ölü 1 yıl hapis!

"İdam olmazsa affetmem"

Faciada 20 yaşındaki kızını kaybeden baba Mochamad Munif, cezaların "çok hafif ve adaletsiz olduğunu" söyledi.

"Futbol için en karanlık günlerden biri"

Futbolun yönetim organı FIFA, stadyumlarda "isyan kontrol yöntemlerinin" kullanılmasını yasaklıyor.

Maçın organizasyon komitesi başkanı Abdul Haris,18 ay ve bir güvenlik görevlisi de ihmal gerekçesiyle bir yıl hapse mahkum edildi.Ölenlerin yakınları, trajik olayla ilgili ülkede verilen ilk kararın, 'yetersiz ve hafif" olduğu eleştirisi yaptı.Savcılar, Haris için altı yıl sekiz ay hapis cezası talep etmişlerdi.Doğu Java'nın Malang kentindeki bir stadyumda geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen olayda, taraftarların sahayı işgal etmesi üzerine polisin tribünlere göz yaşartıcı gaz atması sonucu 135 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 40'tan fazla çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi ezilerek ve boğularak can verdi.Mahkeme başkanı Abu Achmad Sidqi Amsya, Surabaya kentindeki mahkemede "Sanık durumu anlamadı ve acil durum ya da kaos olasılığını küçümsedi" dedi.Yargıç, güvenlik görevlisi Suko Sutrisno ile ilgili olarak da "Daha önce hiç acil bir durum yaşanmadığı için kaosu öngöremedi. Bir güvenlik görevlisi olarak işini iyi anlamadı." ifadelerini kullandı.Munif, AFP'ye, "Dürüst olmak gerekirse, bunu kabul edemem. Eğer idam cezası değilse, affetmem çok zor." şeklinde konuştu.İki çocuğunu kaybeden başka bir aileyi temsil eden avukat, savcıların temyize gitmesi gerektiğini kaydetti. İmam Hidayat, "Eğer temyize gitmezlerse bu, adaletin aileler için ulaşılmaz olduğunu kanıtlayacak" dedi.Sutrisno'nun avukatı, müvekkilinin işini düzgün yapan, 2008'den beri mesleğini icra eden alanında uzman bir kişi olduğunu savundu.Yerel medya Sutrisno'nun görevi stadyum kapılarını korumak olan birkaç görevliden sorumlu olduğunu yazdı.Polis, 1 Ekim'deki 'saha işgalini' bir isyan olarak tanımladı.Ancak polis memurlarının tribünlere gelişigüzel göz yaşartıcı gaz atmadan önce sahadaki taraftarları tekmelediği ve dövdüğü görüldü.Endonezya Ulusal Polisi, trajedinin ardından hem Malang şehri hem de Doğu Java eyaletinin yerel şeflerini görevden aldı. Olayla ilgili suçlanan üç yerel polis memuru hakkında karar verilmesi bekleniyor.Endonezya'nın premier ligini yöneten şirketin eski yöneticisi şüpheli olarak polis soruşturması altında bulunuyor.FIFA başkanı Gianni Infantino yaşananları "futbol için en karanlık günlerden biri" olarak nitelendirmişti.Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun soruşturma talimatı verdiği olay sonrası Kanjuruhan Stadyumunun FIFA standartlarına göre yıkılıp yeniden inşa edileceği belirtildi.Olayı soruşturan özel bir ekip, Endonezya futbol federasyonu başkanını ve yönetim kurulunun tüm üyelerini istifaya çağırdı, ancak bu talep reddedildi.Doğu Cava'daki ezeli rakipler Arema FC ve Persebaya Surabaya arasında oynanan karşılaşmayı Persebaya 3-2 kazandı.Ülkede askıya alınan lig maçları geçen aydan itibaren oynanmaya başladı.