136 hasta yoğun bakımda, 26 kişi ise iyileşti

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Türkiye geneli Koronavirüs tablosuna göre, vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 102, iyileşen kişi sayısı ise 26.





T24'te yer alan habere göre Koronavirüs Bilim Kurul'nun 'toplanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın toplantısı düzenledi.





Koca, Türkiye'de Koronavirüs hastalığına ilişkin son gelişmelerin artık Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.





Koca, "Bundan sonra her gün toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını, iyileşen hasta sayısını kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.





Bakanlığın sitesinde yer alan tabloda toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hasta sayısı ve toplam iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor.





24 Mart verilerini ve 24 Mart'a kadar olan durumu içeren tablo ise şöyle:







