136 ülke, yüzde 15 vergide anlaştı

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı 136 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.





Macaristan ve İrlanda'nın da katılmasıyla anlaşma artık tüm 38 OECD ülkesi ve bütün G20 ülkeleri tarafından destekleniyor.





Bu reform sayesinde çok uluslu şirketler, 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulacak.





OECD tarafından dün yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük ve en kârlı 100'e yakın çok uluslu şirketinden elde edilen 125 milyar dolardan fazla kâr ülkelere yeniden dağıtılacak.





Ayrıca bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri yerlerde adil bir vergi ödemeleri ve kâr elde etmeleri sağlanacak.



