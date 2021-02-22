139 yıllık evi tek parça taşıdılar





1800'lü yıllarda inşa edilen, 'Englander House' olarak bilinen iki katlı evin altı yatak odası ve üç banyosu olduğu belirtildi. Evin taşınma masrafının yaklaşık 400 bin dolar tuttuğu kaydedildi.







Birçok insan, evin taşınmasını izlemek için sokaklara döküldü. İzleyicilerden Camilla Blomqvist, "Bu 10 yıldır yaşadığım en büyük heyecan. Ya devrilirse?" ifadelerini kullandı.







San Francisco Tarih Derneği'nden Lana Costantini, bu süreçte birkaç 'aksaklık yaşandığını' söyledi. Taşınma sürecinin yıllardır planlama aşamasında olduğu aktarıldı.







'YOKUŞ AŞAĞI GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

Elektrik hatlarının, park sayaçlarının ve sokak lambalarının kaldırıldığı ve bazı toplu taşıma güzergahlarının değiştirildiği belirtildi.

Evin taşınmasından sorumlu Phil Joy, oldukça zorlandıklarını çünkü ilk etapta yokuş aşağı gitmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 400 metrekarelik evin, Alman minar Wildrich Winterhalter tarafından tasarlandığı kaydedildi.



Victorian Alliance of San Francisco isimli sivil toplum örgütünden Fiona McDougall, "Bu binalar San Francisco dokusunun bir parçası. Onları bir sürü ruhsuz kutuyla değiştirmek yerine korumak daha önemli" dedi.



ABD'de Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde, 139 yıllık bir ev tek parça halinde başka bir konuma taşındı. Ev, 800 metre uzaklıkta başka bir caddeye götürüldü.