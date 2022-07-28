14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira yargılanmayı seçti

Avukatlarına göre 45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı İspanyol otoritelerin önerdiği uzlaşmayı reddetti ve masumiyetini mahkemede ispatlamayı tercih etti. Ünlü yıldızın iletişim ekibinden yapılan açıklamada Shakira'nın "suçsuz olduğundan emin olduğu ve konuyu hukukun çözmesini tercih ettiği," belirtildi.







2018 yılında İspanyol savcılar, yıldızı 2012 ve 2014 yıllarında elde ettiği gelirlerden kaynaklanan 14,5 milyon euroluk vergiyi ödememekle suçlamıştı. İddianın mahkemede kabul edilmesi halinde şarkıcı para ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.





Savcılar uzlaşma önerisinin detayları hakkında bilgi vermese de Barselona'da görülecek dava başlayana kadar geçerli olduğunu açıkladı. Şakira'nın iletişim ekibi yıldızın gerekli depozitoyu yatırdığını ve bekleyen bir vergi borcu olmadığını açıkladı.



