14 günde devr-i âlim: Respect 'Yeniden Ümit Dersleri'ne başlıyor

Ramazan öncesindeki 14 gün boyunca her gün iki konuda iki konuk öğretim görevlisini ağırlayacak olan Yeniden Ümit Derslerine ücretsiz olarak kaydolunabiliyor.





28 öğretim görevlisinin arasında Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Dr. Erkan Ertosun, Prof. Dr. Adnan Aslan, Dr. Fatma Yeşilyurt, Dr. Ferhat Öztürk, Dr. Işılay Yatkın, Dr. Salim Uçan, Dr. Figen Es, Prof. Dr. Zafer Ayvaz, Dr. Muhammed Çetin ve Dr. Ahmet Çelenli gibi uzman isimler bulunuyor.





Yeniden Ümit Dersleri’nin müfredatında İslami ilimlerden, Chaplainliğe, psikolojiden, nebevî tıbba kadar bir dizi alanda başlıklar bulunuyor. Konular arasında Harun Tokak’ın işleyeceği “Ramazan Medeniyeti ve Edebiyat,” Dr. Ali Karatay’ın vereceği “Risale-i Nur ve Pırlantalarda Estetik Kodlamalar,” Hilal Akdeniz’in sunacağı “Hibrit Kimliklerde Aidiyet,” Kemal Gülen’in işleyeceği “Medya Değerlerimiz ve Habercilik Anlayışımız,” Dr. Ergun Çapan’ın vereceği “Hocaefendi’nin Ders İşleme Metodu,” Emine Eroğlu’nun şerh edeceği “Çağa Uygun Yol,” ve Hatice Keskin’in bir ilk olarak vereceği “Sosyal Medya Fıkhı” dersleri özellikle ilgi çekici.





Bu zengin kadro ve müfredatıyla Yeniden Ümit Dersleri 13 Şubat Perşembe günü başlayacak. 26 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak dersler her gün New York saatiyle öğlen 12:00 ve akşam 8:00’de (Berlin saatiyle 18:00 ve gece 2:00) başlayacak.





Her biri 90 dakika sürecek derslerin son otuz dakikası soru cevaba ayrılacak. Yeniden Ümit Dersleri’nin koordinasyonunu üstlenen Friends of Respect Direktörü Gülbin Acar’ın verdiği bilgiye göre Ümit Dersleri bu yıldan itibaren gelenekselleştirilerek Ramazan hazırlıklarının değişmez bir parçası haline gelecek.





Yeniden Ümit Dersleri tanıtım videosunu izlemek için:

Pandemi günlerinin yalnızlığını Ümit Dersleri’yle gidermiş olan Respect’ten, Hocaefendisiz geçirilecek ilk Ramazan öncesinde Yeniden Ümit Dersleri müjdesi geldi. Üstelik,