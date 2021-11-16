Samanyolu Haber /Gündem / 14 gündür aranıyordu, cesedi çatıda bulundu /16 Kasım 2021 18:39

14 gündür aranıyordu, cesedi çatıda bulundu

Çorum'da 14 gündür kayıp olarak aranan Bekir Güvenç'in (24) metruk bir çatısında cansız bedeni bulundu. Güvenç'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Çorum'da ?Kunduzhan Mahallesi'nde tek katlı metruk evin çatısında hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK İNCELEME SONUÇLANDI

Evin çatısına çıkan ekipler, elektrik tellerine dolandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, 2 Kasım’da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Bekir Güvenç’e ait olduğu saptandı. Güvenç’in, ilk incelemede elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince çatıdan indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Mahalledeki çocuklar, ekiplerin çalışmalarını şaşkın bakışlarla izledi.

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