Samanyolu Haber /Gündem / 14 günlük yağış İstanbul barajlarına yaradı /23 Ocak 2021 16:09

14 günlük yağış İstanbul barajlarına yaradı

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.89'a ulaştı.

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Barajların doluluk oranlarındaki artış 14 gün içindeki yüzde 12.73 oldu. Daha önce adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı su havzası tekrar suyla dolmaya başladı.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle 20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, 21 Ocak'ta yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranları dün yüzde 31.39, bugün ise yüzde 31.89 olarak ölçüldü. Barajlarda 14 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.73 olarak kayıtlara geçti.

Sazlıdere Barajı yeniden suyla doldu

Daha önce adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı su havzası yağışlardan olumlu yönde etkilendi. Daha önce kuruyan ve araçların rahatlıkla hareket edebildiği alanlar tekrar suyla dolmaya başladı. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 12.64'e kadar yükseldi. 

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 32.55

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.38

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.64

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.45

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.87

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.57

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.40

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 35.48

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 50.30

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 54.45
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