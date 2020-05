14 insan hakları örgütünden toplu korona ölümlerine karşı acil çağrı

Cezaevlerinde yaşanan koronavirüs vakaları artarak devam ediyor. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu özellikle Silivri Cezaevinde durumun ciddi olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Silivri, pozitif vakaların hızla arttığı tek cezaevi değil. İzmir Buca Cezavinde 22 Nisan itibariyle vaka sayısı 64’e ulaştı. Pek çok cezaevinde Kovid-19 teşhis edilen kişilerle aynı koğuşlarda bulunanlar risk altında. Dahası kronik rahatsızlığı olan onlarca kişinin de tahliye talepleri cevapsız kalıyor.









Yaşanan süreci endişeyle takip eden insan hakları kuruluşları harekete geçti. Advocates of Silenced Turkey (AST) ile birlikte aralarında Pen Argentina and Economic Equity, Alliance for Shared Values, Metro Organization for Racial, Social Justice and Advocacy Campaign, Coalition for Women in Journalism gibi kuruluşların da bulunduğu toplam 14 insan hakları örgütü cezaevlerindeki toplu ölüm tehlikesine karşı acil eylem çağrısı yaptı.





Ortak açıklamada “Türkiye cezaevlerindeki koronavirüs tehlikesinin bizzat yaşamlarından sorumlu olanlarca ağırlaştırılması ve olası bir toplu felakete engel olunabilmesi için, başta Türkiye Hükumeti olmak üzere, tüm ulusal ve uluslararası kamuoyu ile kurum ve kuruluşlara, derhal ve etkili biçimde harekete geçme çağrısı yapıyoruz” denildi.