14 kez gözaltına alınan KHK TV muhabiri Yiğitsözlü'ye sorguda sorulan tuhaf soru

X hesabından AKP’yi eleştiren paylaşım yaptığı için dün akşam üzeri Osmaniye’deki evinde bir kez daha gözaltına alınan KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü’ye polis sorgusunda tuhaf sorular yöneltildiği ortaya çıktı.





TR724'ün haberine göre Yiğitsözlü’ye, “AKP’li olup çile çeken bir Allah kulu görmedim. Hepsi gözü dönmüşçesine ihale, iltimas, soygun, vurgun peşinde, şeklindeki yorumu neden yaptınız? Çile çeken kimlerdir? Elinizde somut delil var mı? Hepsi gözü dönmüşcesine ihale, iltimas, soygun, vurgun peşinde şeklindeki yorumunuzu destekler somut deliliniz mevcut mu?” diye soruldu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili bir habere yorum yaptığı için gözaltına alınan Yiğitsözlü ise 25 senedir gazetecilik yaptığını, Anayasa’da güvence altına alınan ifade hürriyeti ve basın yayın özgürlüğü çerçevesinde düşüncelerini dile getirdiğini vurguladı. Yiğitsözlü, son on yılda AKP yönetiminin ulusal ve uluslararası medyada yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, ihaleye fesat karıştırma, yandaş iş adamlarına çok yüklü miktarda ihaleler verme ve diğer hukuksuzlukları bir gazeteci sorumluluğuyla küfür, hakaret, tehdit, şantaj içermeden eleştirdiğini söyledi.





Erdoğan’ın 4 Ocak 2015 tarihli bir toplantıda söylediği “AK Partili kadrolar olarak bizler konfora değil, çileye talip olduk.” cümlesine Yiğitsözlü, “AKP’li olup çile çeken bir Allah’ın kulu görmedim. Hepsi gözü dönmüşcesine ihale, iltimas, soygun, vurgun peşinde” diye yorumlamıştı.





Evine pazar günü güvenlik şubeden üç polis geldiğini ve mesai bitiminde gözaltına alındığı için geceyi nezarethanede geçireceğini sosyal medyadan duyuran ve yardım isteyen Yiğitsözlü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.





“YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 400 MİLYON TL NAYLON FATURA İLE DOLANDIRILDI”

İfadesinde Erdoğan’ın dediği gibi konfor değil, çileye talip olduk sözüne aykırı birçok olaya tanık olduğunu belirten Yiğitsözlü, şöyle devam etti:





“Hepsi gözü dönmüşcesine ihale, iltimas, soygun, vurgun peşinde şeklindeki yorumumu destekler vaziyette ulusal ve sosyal medyada günde defalarca habere konu olan yolsuzluk, haksızlık, hırsızlık ve vurgun olaylarına tanık olmaktayız. İsim vererek yeni bir dava konusu olmaması için son birkaç bilgimi burada paylaşabilirim.





En son Yunus Emre Enstitüsü’nün bildiğim kadarıyla 400 milyon TL naylon fatura ile dolandırıldığı ve o kişinin tutuklandığı haberlerini yakın zamanda medyada gördük. Ayrıca yüzde 97 hata sapması ile açılan zafer Havalimanı örneği, son vereceğim örnek de Marmara kuzey çevre otobanı hakkında olcak. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yılmazyavuz’ın dün yaptığı bir açıklamada Türkiye’de kayıtlı tüm motorlu araçların tamamının 22 defa bu yolu kullanması durumunda dahi bu müteahhitin hazineden yıllık aktarılan parayı karşılamayacağını beyan etti. Ayrıca bu ihale de rol alan bürokratın daha sonra devletten istifa ederek Kuzey Marmara otobanının CEO’su olduğunu söyledi. Geçmişten de bir örnek vermek gerekirse bu ülke Ak parti kabinesinden bir bakanın kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan sattığına tanık oldum. Bu bakan da görevden alındı, bildiğim kadarıyla hakkında bir işlem yapılmadı. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Benim kastım burada kamuyu zarara uğratan aç gözlü, gözü dönmüş çetelerdir. Bunların yaşam tarzı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konfora değil, çileye talip olduk sözüyle de çelişmektedir.”