Samanyolu Haber /Politika / 14 maddelik reçete /04 Nisan 2020 23:00

14 maddelik reçete

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükûmete çağrıda bulunarak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede atılması gereken adımları sıraladı.

SHABER3.COM

Koronavirüs ile mücadele için 14 maddelik reçete açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükûmete "Eleştirilere açık ol." mesajı verdi.

Davutoğlu’nun kriz yönetimi tavsiyeleri arasında "iletişime açık olma, empati kurmak, şeffaflık, doğru zamanlama" gibi maddeler yer aldı.

GELECEK PARTİSİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILAN REÇETE:

1) Toplumun her kesimi ile empati yapılmalı ve duygudaşlık geliştirilmelidir.

2) Eleştiriye açık olunmalı, her türlü görüşün ve eleştirinin dikkate alındığı gösterilmelidir.

3) İlgili bütün taraflar sürece katılmalı ve sorumluluk paylaşılmalıdır.

4) Sürece noktasal bir kriz yönetimi mantığı ile değil sistem mantığı ile yaklaşılmalıdır.

5) Kriz yönetiminde başarının olmazsa olmaz şartı doğru zamanlamadır.

6) Tedbirlerde önceliklendirme ve kademelendirme yapılmalıdır.

7) Alınan tedbirlerde istisnalardan ve ayrıcalıklı tutumlardan kaçınılmalıdır.

8) Alınan tedbirlerin sonuçları hakkında da topluma güvence verilmeli ve gereken telafi edici tedbirler alınmalıdır.

9) Şeffaf olunmalı, fırsatçılığa izin verilmemelidir.

10) Alınan her tedbirde bedel ödeme ve avantaj elde etme konularında adil ve eşitlikçi bir tavır sergilenmelidir.

11) Geçmişte yapılanlar değil, gelecekte yapılacaklar konuşulmalıdır.

12) Kriz yönetiminde reaktif değil, proaktif olunmalıdır.

13) Muhtemel iyi senaryoya değil en olumsuz senaryoya göre hazırlık yapılmalıdır.

14) Alınacak hiçbir tedbirin anayasal düzene ve insan haklarına aykırı olmamasına özen gösterilmelidir.
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