’14 Mayıs’ için uyardı: Her şey olabilir, doğru sonuçlar için bizi bekleyin

Şimdi hedefini “Türkiye’ye nefes aldırmak” olarak tarif ediyor ve hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesinde İstanbul’un çok büyük bir katkı sunacağını hem de CHP’nin kentte birinci parti olacağını iddia ediyor.



İstanbul İl Başkanlığı’nda, BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici - Fatima Çelik'in sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs gecesiyle ilgili “iktidardan her şeyi beklediklerini ancak kaygılarının olmadığını” belirtiyor.



Kaftancıoğlu’na ilk sorumuz, Erzurum’da yaşananlar sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki neden bir karşılama töreni düzenledikleri oluyor.



“Erzurum aslında bugünün iktidarının toplumda yaratmak istediği bu kutuplaştırma, nefret söyleminin bir yansımasıydı. Erzurum'da gerçekleştirilmek istenen bu olaylara karşı İstanbul'da bir araya gelerek bir sağduyu çağrısı, öfkeye karşı inadına umut ve kararlılığı göstermek istedik” diye cevap veriyor.



AKP mitingi: 'Daha kalabalık olduğunu düşünmüyorum'



Peki İstanbul’da da gerilimin arttığına dair emareler var mı?



“Artan gerilimlerin yansımalarını görüyoruz ama artan gerilim demek yerine son günlerde özellikle arttırılan gerilim var demek lazım. Bunu çok önemsiyorum çünkü toplumda sahada bir gerilim isteği, arzusu ya da gerilim yok. Bütün görüşlerden, kimliklerden, siyasi partilerden herkes sahada, sokakta, apartmanda gayet mutlu, mesut. Siyaset iklimi bu gerilimi arttırmaya çalışıyor. Allah'tan saha, duygu olarak bu gerilimi satın almıyor” diyor.



Geçen hafta sonu İstanbul’da Millet İttifakı’nın Maltepe’de, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ise Atatürk Havalimanı’nda kalabalık mitingleri vardı.



“Hem açıklanan rakamlara hem de gözlemlerimize göre AKP’nin mitingi daha kalabalıktı gibi gözüküyor. Sizce de öyle mi? Eğer öyleyse bunun nedenini nedir?”



“Daha kalabalık olduğunu düşünmüyorum” diye cevabına başlayan Kaftancıoğlu ekliyor:



“Çünkü metre kare ölçümlerine bakıldığında miting yapılan alanın daha küçük metrekare olduğu bilgisi bizde var. Ama kalabalık da olabilir. Mitinglere katılımın nasıl olduğu kısmı bence çok daha önemli. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mitinglerine katılım tamamen gönüllülük esasınadır. Adalet ve Kalkınma Partisi mitingine bütün kamu görevlilerinin, bürokrasinin zorunlu tutularak götürüldüğünü biliyoruz.



“Bizim mitingimizin çok daha coşkulu nefret söyleminin olmadığı, kadına şiddet ya da kadını ötekileştirme pankartlarının olmadığı; uzatılan mikrofonlara da umudun yansıdığı bir mitingdi. Bu anlamıyla çok fark var iki miting arasında.”



'Makarnacılar' diye eleştirerek çok çok büyük bir siyasi yanlış yapmışız



Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin 1980’lerin sonu ve 1990’ların başındaki deneyiminin ardından CHP ve bu gelenekteki partilerin yıllarca İstanbul’da daha çok gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerden oy aldığı biliniyor.



Son 21 yıla baktığımızda ise kentteki yoksul mahallerde en fazla oy çıkan parti genellikle AKP oluyor.



Hafta sonundaki iki mitingin katılımcı profiline baktığımızda da AKP’nin mitinginde yoksul kitlelerin daha fazla olduğunu gözlemledik.



Geçmişle ilgili bu hatırlatmayı ve bu gözlemimizi paylaşıp “Bir sosyal demokrat parti olarak CHP’nin bu tablo karşısında bir hatası, eksikliği yok mu?” diye sorduğumuzda Kaftancıoğlu, geçmişi ve bugünü ayırarak cevap veriyor:



“Geçmişte çok varmış, onu söyleyeyim. Ama şu anda sadece miting üzerinden bu değerlendirmeyi yapmak eksik bir değerlendirme olur. Yoksul halk değil AKP iktidar döneminde yoksullaştırılmış bir halk var. İkincisi sosyal devlet artık kalmadı.



“AKP devleti vatandaşı yoksul bırakıp, kendi yardımını yapıp, tırnak içinde yardım ile yoksulluk ilişkisi üzerinde yıllardır güçlü bir bağ kurdu. Biz tam da bunu yıllar öncesinde makarnacılar, vesaireler diye eleştirerek çok çok büyük bir siyasi yanlış yapmışız. Ama şu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte, zaten büyükşehirleri kazanmamızı altında yatan da budur, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler insanların kimliği değil, asıl sorunlarının ne olduğu üzerine bir siyaseti inşa ettiğimiz zaman toplumda karşılık bulmaya başladık.



“AKP mitingine yoksulların gelmesi de aslında hala yardım, yoksullaştırma ve bunun karşılığında oy devşirme davranışını toplumun zihnine yerleştirmiş olmaları. Ama bu kırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Aile Destekleri Sigortası’yla yeniden sosyal devleti inşa edeceğiz.”

‘Her şey olabilir. Örneğin interneti kapatabilirler’



2019 yerel seçimlerinde sandık güvenliği konusu önemliydi ve CHP İstanbul İl Örgütü bu konuda önemli bir performans sergilemişti.



Bu seçime yönelik sandık güvenliği hazırlıklarını sorduğumuz Kaftancıoğlu, uzun bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini, İstanbul modeli adlı bir model oluşturduklarını söyledi.



CHP İl Başkanı’nın anlattığına göre bugüne kadarki aşamalar tamamlanmış ve şu anda, seçmen listelerinin kontrolünden sandık başlarındaki görevlerin belirlenmesine kadarki işler yürütülüyormuş.



Sandıklar kapandıktan sonraki bölüm için de tüm hazırlıklar tamamlanmış.



Kaftancıoğlu, oy kullanılacak her okulda en az iki avukat bulunacağını, sahada toplamda dört binden fazla avukatın olacağını söylüyor.



Bunları anlattıktan sonra “İstanbul'da sandık güvenliği konusunda vatandaşlarımızın aklına gelen gelmeyen, iktidardaki kötülüğün akla gelen gelmeyen her türlü aksaklığı kötülüğün önüne geçecek ve o ıslak imzalı tutanakları da birlikte hiçbir şey yapamayacakları bir seçim gecesi yaşayacağız” diyor.



“Mesela ne tür aksaklıklar olabilir?” diye sorunca şu cevabı veriyor:



“Her şey olabilir. Örneğin interneti kapatabilirler. Vatandaş bizim sözümüzü duymayabilir. Merak etmesin en güvenilir sonucu biz açıklayacağız. Biz seçim sonucunu hızlı açıklamak isteriz ama asıl önceliğimiz o değil. Doğru seçim sonucu için bizi beklesinler vatandaşlar. O sandıktan çıkan sonuç her ne ise onu mutlaka açıklayacağız. Ne tür aksaklıklar olabilir? Fırsat buldukları her yerde çalıyorlar biliyorsunuz. Bu tip şeylerin önüne geçeceğiz, engelleyeceğiz, yapamayacaklar.”

2018 seçimleriyle ilgili CHP'ye eleştiriler: Büyük dersler çıkarıldı



Bunları söylediğinde CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki sandık güvenliği performansına yönelik eleştirileri hatırlatıyoruz.



“Örnek vermek gerekirse CHP'nin de içinde olduğu partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından kurulan Adil Seçim Platformu’nun uygulaması o gece çökmüştü. Ayrıca siz 24 Haziran gecesinde saat dokuz civarı hani seçimlerin ikinci tura kalabileceğine dair bir tweet atmış idiniz. Bunlardan ders çıkardınız mı?”



“Kendi adıma söylüyorum, oldukça büyük dersler çıkarıldı. Partimiz tarafından da çıkarılmıştır. Ama orada deneyim olarak da düşünmek lazım. Örneğin ben o twiti yazdığım saatte elimizdeki veriler hakikaten onu destekliyordu. Ama orada sandık başındaki görevlilerin bütün sandıklarda olması, ıslak imzalı tutanakların toplanması, sonuçların daha hızlı akması gibi bir takım gelişen ve zaman içinde sandık güvenliği sürecini daha da güçlendiren süreçler oldu.”



‘14 Mayıs gecesi tahmin ediyorum hepimiz sabaha kadar itirazlarla ilgili çalşacağız’



31 Mart 2019 seçimleri İstanbul’da iptal edilmiş ve seçimler yenilenmişti.



Peki Kaftancıoğlu’nun böyle bir şeyin tekrar yaşanabileceğine dair kaygısı var mı?



“Kötülüğün bugüne kadar yaptıklarını görünce her şeyi yapabileceklerini ama her şeyi yaşatabileceklerini düşünürüm. İktidardaki kötülük ne yaşatır yaşatsın, ne yaparsa yapsın bizler demokrasiden ayrılmadan, halkın iradesinin yanında olarak, halkın iradesi her ne çıkarsa sahip çıkarak kendi süreçlerimizi yürüteceğiz. Kaygıya hiç gerek yok.”



CHP İl Başkanı, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak “İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun rekor oyla Cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu İstanbul'un diğer illerden çok daha yüksek oyla katkı sunacağını düşünüyorum” derken parlamento seçimleri konusundaki hedeflerini ise “İstanbul'da birinci parti olmayı hedefliyoruz. Bu büyük bir hedef ama fırsat aralığımız da var. 14 Mayıs gecesi olursa kimse şaşırmasın” diye anlatıyor.



Olası bir zafer kazanmaları durumunda İstanbul’da sokağa çıkıp, kutlamalar yapmayacaklarını söylüyor:



“14 Mayıs gecesi tahmin ediyorum hepimiz sabaha kadar o itirazlar, seçim sonrası olması gereken süreçler gibi süreçleri yaşıyor olacağımız için çalışıyor olacağız.



“Özel bir kutlama yapmayacağız. Bakın 86 milyon her geçen gün mağdur edilmiş vatandaşlarımız var. Deprem bölgesinde hala inanılmaz mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız var. Bizim derdimiz ya da bizim gibilerin önceliği aman biz seçimi kazanalım da futbol maçı gibi kutlamalar yapalım değil; bu seçimi kazanalım da bir an önce vatandaş için çalışmaya başlayalım duygusu. O yüzden öyle bizlerden çok böyle şaşalı vesaire kutlamalar beklemeyin.”



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs gecesi kutlama için sokağa çıkmama çağrısı yaptığını hatırlattığımızda ise şunları söylüyor:



“Kaybettiğini gören iktidardaki kötülük her şeyi yapma konusunda mahir. O gece de bir hoş olmayan birtakım şeyler yaşanabilir. Genel başkanımızın bu çağrısı çok yerinde. Bırakalım onları iki üç kişi münferit unsurlar olarak toplumunu duygusu içinde sıkışsınlar. Biz evimizde herkes için, hepimiz için kazanmış olmanın mutluluğunu yaşayalım.”