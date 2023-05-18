14 Mayıs seçimleri sonrası zam rüzgarı

Öncel, “Şu an talep düşük seyrediyor. İnsanlar tatile gitmedi, hareketlilik başlamadı. Anneler Günü de seçimle aynı güne denk geldiği için o gün de satışlarda bir hareketlilik hissedemedik” diye konuştu.





Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre 15 Mayıs ile başlayan yeni haftada, bir önceki haftaya göre marketlerdeki temel gıda ürünlerinden bazı restoranlardaki menü fiyatlarına, temizlik ve hijyen ürünlerinden motorin, ikinci el otomotiv ve bazı telefon markalarına kadar farklı ürün gruplarında irili ufaklı fiyat artışları yaşandı.Zincir marketlerdeki seçim öncesi ve sonrası fiyat karşılaştırmasına baktığımızda bir kilo çayın bir hafta içinde yüzde 4 zamlanarak 78,5 TL’ye, 830 gram salçanın yüzde 7,8 zamlanarak 34,5 TL’ye, bir kilo kırmızı mercimeğin yüzde 22,8 zamlanarak 24,5 TL’ye gözlemledik.14 Mayıs’taki seçimlerin olacağı hafta 345 TL olan 1,2 kiloluk bebek maması bir hafta içinde yüzde 15,6 zamlanarak 409,5 TL’ye çıkarken; 12’li paket bebek ıslak mendili ise yüzde 28,3 oranında zamlanarak 208 TL’ye yükseldi.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, ikinci el araç fiyatlarının seçim sonrası yüzde 50 oranında yükseldiğini söyledi.Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, menü fiyatlarındaki artışın et fiyatlarına gelen zamdan dolayı kaynaklandığını söylerken; Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ise bu hafta itibarıyla birkaç üründe irili ufaklı fiyat değişimlerinin olduğunu, en çok zammın ise ayçiçek fiyatlarında yaşandığının bilgisini verdi.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, hazırgiyim tarafında talebin beklemede olmasından dolayı fiyat artışlarının da beklemede olduğunu; firmaların ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bitmesinden sonra gelen talebe göre zam oranlarını belirleyeceğini aktardı.Öte yandan sozcu.com.tr olarak, seçim dönemine girilen son bir aydaki fiyat değişimlerine baktığımızda, kırmızı etten süt ürünlerine, çay ve salçadan kuruyemişe kadar birçok üründe yaşanan fiyat artışlarının, en çok kırmızı et ürünlerinde görüldüğünü gözlemlemiştik.Buna göre, nisanda 250 gram sucuğun 105 TL olduğu zincir marketlerde, aynı marka ve aynı gramaj ürünün mayısta 153,50 TL'ye çıktığı görüldü. 430 gram sosis fiyatı 100 liradan 120 liraya çıkarken, kuzu inciğin kilosu 296 TL'den 343 TL'ye yükselmişti.Kilosu 55 liradan 75,50 TL'ye çıkan bir kilo çay, bir ay içinde yüzde 37,2 oranında zamlanırken, bir kilo eski kaşar bir ayda 185 liradan 240 liraya; 830 gram salça ise 27 liradan 32 liraya çıkmıştı.