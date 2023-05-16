Samanyolu Haber /Politika / 14 Mayıs sonrası CHP kulislerinde neler konuşuluyor? /16 Mayıs 2023 08:31

14 Mayıs sonrası CHP kulislerinde neler konuşuluyor?

Gazeteci Tolga Şardan, 14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi sonrası CHP kulislerinde konuşulan detayı paylaştı.

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T24 yazarı Tolga Şardan, 14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin CHP kulislerinde konuşulan ilk değerlendirmeyi okurlarına aktardı.

Son olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın 5,47 oranında oy aldığını ve başkanlık yarışının ikinci tura kaldığını açıklamıştı.

"CHP kulislerinde, Altılı Masa ortaklarından özellikle İYİ Parti'den beklenen desteğin gelmediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor" diyen Şardan, şöyle devam etti:

"CHP'nin 2018'de İYİ Parti'nin seçime girme yeterliliğinin sağlanması amacıyla milletvekili transferi yapmasının ardından ilk genel seçimine giren İYİ Parti, ittifak uygulamasıyla yüzde 9.96 ile 43 milletvekili çıkardı. Son seçimde İYİ Parti oyunu yüzde 0.2 oranında düşürmesine karşın TBMM'deki üye sayısını 44'e yükseltti.

CHP'NİN VEKİL SAYISI AZALDI

Son seçimde AKP, oy oranındaki düşüşle bağlantılı olarak TBMM'de sandalye kaybına uğradı. 2018'deki 295 sandalye, önceki gece 266'ya düştü. CHP ise, yüzde 3'e yakın oy artışı ile 2018'deki 146 sandalye sayısını 169'a yükseltti. Ancak bu sayı içinde Altılı Masa bileşenlerinin 40 kişilik kontenjanı var. Söz konusu kontenjanların CHP'den ayrılması halinde 129'e düşecek. Böylece ana muhalefet partisi TBMM'de 2018'in gerisinde kalan sayıyla temsil edilecek.

CHP'nin kendi listelerinden taşıdığı Altılı Masa bileşenlerinden DEVA 15, Gelecek ve Saadet Partisi 10'ar, DP 3, İYİ Parti ve TDP'den birer isim TBMM'ye girdi.

(...)

KURULTAY BEKLENTİSİ

Yine CHP'nin ikinci turda Cumhurbaşkanlığını kazanamaması sonrasında partide liderlik yarışının başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 2024'de yerel seçimlerin yapılacağı dikkate alınırsa kurultayın ötelenmesi konusu ortadan kalktı. Yerel seçimlerin tehlikeye girmemesi için sonbaharda kurultay toplanması kaçınılmaz olacak."
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