Samanyolu Haber /Politika / 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de /29 Nisan 2022 21:49

14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Dokunulmazlık dosyaları dönem dönem siyasi tartışmaların merkezine doğru yaklaşırken yeni dokunulmalık dosyalarının da Meclis Başkanlığı'na ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

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HDP 12 isimle ilgili olarak yeni dokunulmazlık dosyalarının TBMM Başkanlığı'na sunulduğı belirtildi.
Evrensel'de yer alan habere göre TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri", Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca."
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