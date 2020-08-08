Samanyolu Haber /Kültür / 14 ülke, 55 öğrenci... Romanya’dan dünyaya iyilik mesajı /08 Ağustos 2020 12:19

14 ülke, 55 öğrenci... Romanya’dan dünyaya iyilik mesajı

14 ülkeden 55 öğrenci, Romanya’dan dünyaya sanat diliyle değerlere saygı ve iyilik mesajı verecek

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Necdet Çelik / Bükreş

Bu seneki dünya turuna Fransa’dan başlayan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) ikinci durağı Romanya olacak. Bu akşam online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte 14 ülkeden 55 öğrenci, sanat diliyle iyilik, dostluk ve değerlere saygı mesajları verecek; müzik performanslarıyla izleyenlere hoşça vakit geçirtecek.

Bu akşam Türkiye saatiyle 21.00’de IFLC Romania YouTube kanalından yayınlanacak etkinlikte, Endonezya’dan Mozambik’e, Amerika’dan Beyaz Rusya’ya kadar 4 kıtadan öğrenciler, kendi dillerinde ve Türkçe performanslar sergileyecek. Romanya ve Moldova’dan folklor grupları, kendi kültürlerinden halk dansları sunacak.

DEĞERLERE SAYGI PROJELERİ

Programda öğrenciler, şarkı ve dans kombinasyonları eşliğinde sosyal mesaj vermeyi ihmal etmeyecek. Bir projede Romen öğrenciler, ülkenin tanınmış kültür insanlarını anarken, bir diğer çalışmada ünlü bir şarkı eşliğinde yardımseverlik duygusu üç farklı örnekle anlatılacak.

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN ROMENCE ŞARKI

Etkinlikte Romanya’nın tanınmış parçalarından birini, beş farklı ülkeden öğrenci Romence olarak seslendirecek. Balkan ülkelerinden derlenen Türkçe parçalar ve Romanya’nın farklı yörelerinden icra edilecek eserler, programa coşku katacak.

DEVLET TELEVİZYONU SPİKERİ SUNACAK

Programı Romanya devlet televizyonu spikeri İuliana Marciuc sunacak. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, Romanya’dan sonra Amerika ve Avrupa kıtalarındaki etkinliklerle sanat yolculuğunu sürdürecek.

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