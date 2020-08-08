14 ülke, 55 öğrenci... Romanya’dan dünyaya iyilik mesajı

Necdet Çelik / Bükreş

Bu seneki dünya turuna Fransa’dan başlayan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) ikinci durağı Romanya olacak. Bu akşam online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte 14 ülkeden 55 öğrenci, sanat diliyle iyilik, dostluk ve değerlere saygı mesajları verecek; müzik performanslarıyla izleyenlere hoşça vakit geçirtecek.





Bu akşam Türkiye saatiyle 21.00’de IFLC Romania YouTube kanalından yayınlanacak etkinlikte, Endonezya’dan Mozambik’e, Amerika’dan Beyaz Rusya’ya kadar 4 kıtadan öğrenciler, kendi dillerinde ve Türkçe performanslar sergileyecek. Romanya ve Moldova’dan folklor grupları, kendi kültürlerinden halk dansları sunacak.





DEĞERLERE SAYGI PROJELERİ





Programda öğrenciler, şarkı ve dans kombinasyonları eşliğinde sosyal mesaj vermeyi ihmal etmeyecek. Bir projede Romen öğrenciler, ülkenin tanınmış kültür insanlarını anarken, bir diğer çalışmada ünlü bir şarkı eşliğinde yardımseverlik duygusu üç farklı örnekle anlatılacak.





YABANCI ÖĞRENCİLERDEN ROMENCE ŞARKI





Etkinlikte Romanya’nın tanınmış parçalarından birini, beş farklı ülkeden öğrenci Romence olarak seslendirecek. Balkan ülkelerinden derlenen Türkçe parçalar ve Romanya’nın farklı yörelerinden icra edilecek eserler, programa coşku katacak.





DEVLET TELEVİZYONU SPİKERİ SUNACAK





Programı Romanya devlet televizyonu spikeri İuliana Marciuc sunacak. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, Romanya’dan sonra Amerika ve Avrupa kıtalarındaki etkinliklerle sanat yolculuğunu sürdürecek.



