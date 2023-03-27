Samanyolu Haber /Gündem / 14 yaşındaki çocuğa işkence yapan 5 polisten 3’ü tutuklandı /27 Mart 2023 13:36

14 yaşındaki çocuğa işkence yapan 5 polisten 3’ü tutuklandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 21 Mart’taki Nevruz kutlamaları sırasında 14 yaşındaki Y.D.’yi kaçırıp işkence yaptıkları için gözaltına alınan 5 polisten 3’ü tutuklandı.

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Lice Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Polislerden İsmail Akkuş, Emre Özcan ve Gökhan Bay çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “nitelikli kasten yaralama” suçundan tutuklandı. 2 polis ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

DİYARBAKIR BARO’SUNDAN AÇIKLAMA
Tutuklama haberi Diyarbakır Barosu’nun Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu: “Lice’de 14 yaşındaki Y.D’ye yönelik işkence ve kötü muamele olayı ile ilgili bugün gözaltına alınan 5 polis memuru ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama’ suçlarından tutuklamaya sevk edilmiştir. Lice Sulh Ceza Hakimliği 3 polisin ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmasına, 2 polisin ise serbest bırakılmasına karar vermiştir. Hukuki süreci takip etmeye devam edeceğiz.”

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