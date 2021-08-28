Samanyolu Haber /Gündem / 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti /28 Ağustos 2021 20:22

14 yaşındaki çocuk ailesini katletti

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü.

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Tokat Turhal'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya gitti.

Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile 14 yaşındaki çocukları arasında fındık toplama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk, babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti.

Olay sonrası anne R. Y. ve anneanne C. G. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı ağabey M. Y. ve baba C.Y. Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağabey de hayatını kaybetti

Ağabey M.Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba C.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.
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