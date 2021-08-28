14 yaşındaki çocuk ailesini katletti

Tokat Turhal'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya gitti.







Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile 14 yaşındaki çocukları arasında fındık toplama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk, babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti.





Olay sonrası anne R. Y. ve anneanne C. G. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı ağabey M. Y. ve baba C.Y. Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.





Ağabey de hayatını kaybetti





Ağabey M.Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba C.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.