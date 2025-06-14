14 yıl sonra Bayburt’ta CHP mitingi! Özgür Özel’den kritik mesajlar

Bu hafta Bayburt’un bütün sorunları Meclis gündeminde olacak. Sadece Bayburt’un değil ülkenin tamamı büyük sıkıntı içinde.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından partisinin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ miting serisinin Bayburt ayağında konuşuyor.Bu miting, CHP’nin 14 yıl aradan sonra Bayburt’ta yapacağı ilk miting oldu.Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Bayburt’a geleceğiz dedik. ‘Girme Bayburt’a, 19 Mart’tan sonra bir şey olmadı’ diyorlar. Dedim ki 'bu ezberler bitti. Gideceğim, Bayburt’la kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak' dedim. Artık Bayburt ne AK Parti’nin ne Tayyip Bey’in değil, bu milletin kalesidir.Şimdi Bayburt'un sesini duymaya, duyurmaya, ilk seçimlerden sonra Bayburt'a yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz.Bu sabah Bayburt’ta gezerken, 3 kardeşim, 30-35 yaşlarında. Dediler ki, ‘Genel Başkan, bu Bayburt’a öyle birini belediye başkanı gösterin ki hepimiz oy vereceğiz.’ Diyorlar ki 'CHP burada güçsüz'. Dediler ki, ‘Biz bıktık artık aynı isimlerden. Birinin aday yapmadığını öbür partinin aday yapmasından.’ Nasıl biri olsun biliyor musun dedi biri, ‘Ferdi Zeyrek gibi biri olsun’ dedi.Son 4 günü büyük bir yasla, dün babamın evinden, anamın kucağından kalktım, Bayburt'a geldim. Ferdi Başkanın vefatına Bayburt'ta da üzülmeyen kimse kalmamış. Tüm siyasi partilere, önceki cumhurbaşkanlarımız, Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e, herkese teşekkür ediyorum.14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Uzun süredir miting yok, temas yok. Bundan sonra size söz olsun, bir gözümüz kulağımız, bir ayağımız Bayburt’ta olacak.Uğradığınız haksızlıkları duydum. Yanınızdayız, arkanızdayız.Söz karar millette olması gerekirken, 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış biz de saygı duymuş muhalefet yapmışken, ilk kez 31 Mart seçimlerinde onlar ikinci parti, CHP birinci parti oldu.Bizim 47 yıl gösterdiğimiz saygıyı, 47 gün göstermediler. Ve bugün 31 Mart yerel seçimlerden beri birinci olan partimiz, bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir ama iktidar buna saldırmaktadır.