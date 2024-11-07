140 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde

Günümüzde akıllı telefonlar, dijital saatler, kulaklıklar, tabletler ve pek çok teknoloji ürünü bataryaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle otomotivde hibrit ve elektrikli araçların popülerliği, batarya teknolojilerine olan talebi artırıyor. Bu alanda Çin ve ABD büyük bir rekabete girerken, Türkiye de TOGG ile bu yarışa katılıyor. Farasis Energy ile ortak kurulan Siro batarya şirketi, araç bataryalarının yanı sıra akıllı cihazlar için de üretim yapmayı hedefliyor.





HİSSELERİ DÜŞTÜ

Uzun süre 600 milyon Euro'yu aşan borç yükü ile gündemde olan Alman üretici Varta, nakit parada sıkıntı yaşadığı ile ilgili iddialarıyla gündemde. 140 yıllık şirketin hisse değerleri, 2008 yılı içindeki seviyelerin bile altına inerek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.





PAZAR PAYINI KAYBETTİ

Bir dönem Apple'ın AirPods cihazları için batarya üreterek yükselişe geçen Varta, Çinli mühendislerin düşük maliyetli baskısına dayanamadı. Elektrikli aletler için gerekli olan AR-GE yatırımlarını yapamayan firma, BYD ve CATL gibi Çin devlerinin hammadde alımı konusundaki agresif tutumları karşısında ilerleyememiş ve Alman markalarında dahi pazar payını bile ciddi oranda kaybetmişti.





OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DE BULUNUYORDU

Varta, geçmişteki otomobil sektörü gibi, batarya alanında da Çin'in hızla büyüyen yönlerini küçümsemişti. Teknoloji ve yazılım alanında hızlı gelişemeyen bir çalışma, mevcut pazardaki lider dayanıklılığı savunmaya çalışsa da, mevcut ekonomik zorluklar nedeniyle yatırımcılar zarar ediyor. Otomotiv sektöründe Porsche için yüksek teknolojili pil üretmeye devam eden Varta, ekonomik koşullar ve daralan pazarlar nedeniyle gelecekte umut bulmakta zorlanıyor. Avrupa basınında yer alan son haberlere göre, şirket borçlarını hafifletmek amacıyla yeniden yapılandırma seçenekleri üzerinde duruyor.