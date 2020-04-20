Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona Krizi'nde para saçıyorlar /20 Nisan 2020 10:38

Korona Krizi'nde para saçıyorlar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada ilk defa 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlamıştı. Salgın sebebiyle ekonomisi durma noktasına gelen Çin daha önce açıkladığı teşvik paketlerine bir yenisini daha ilave etti.

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Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli ana borçlanma faizini 20 baz puan (yüzde 0,2) indirdi. Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca yapılan bir açıklamada yaklaşık 140 milyar dolarlık teşvik açıklandı.

Çinli bankalar borçlanma maliyetlerini düşürdü ve hükûmet buna ilave olarak teşvik ödemeleri için 1 trilyon yuan (141,3 milyar dolar) tutarında tahvil satmayı taahhüt etti.

ÇİN EKONOMİSİ İLK DEFA DARALDI
 
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının ilk üç aylık döneminde yüzde 6,8 daraldı. 

1990'lı yıllardan beri ilk kez daralan Çin'in yılın tamamında yüzde 0'a yakın büyüme kat edeceği tahmin ediliyor. 

Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bir yıllık ana faiz oranı (LPR) Mart ayındaki yüzde 4,05'ten yüzde 3,85'e çekildi. 

Banka geçen ay Koronavirüs'ün ekonomik etkisi karşısında tampon oluşturma hedefiyle bir dizi adım atmıştı. 

BENZERSİZ BİR EKONOMİK KRİZ

Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca yapılan bir açıklamada özel yerel tahviller için yeni kota açıkladı. Mayıs sonuna kadar satılacağı belirtilen tahvillerden elde edilecek gelir altyapı harcamalarında kullanılacak.

Çin hükûmet sözcüleri "benzersiz" ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, daha fazla teşvik paketinin yolda olduğunu vurgulamıştı.


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