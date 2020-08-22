Samanyolu Haber /Gündem / 141 yıl hapsi istendi /22 Ağustos 2020 19:46

141 yıl hapsi istendi

Savcılık, stajyer avukatlara cinsel saldırıyla suçlanan Muhittin Köylüoğlu hakkında 141 yıl hapis cezası talep etti.

SHABER3.COM

Ofisinde staj yapan en az altı kadın avukata cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan avukat Muhittin Köylüoğlu hakkında 44 yıldan 141 yıla kadar hapis cezası talebi ile dava açıldı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı 59 yaşındaki Muhittin Köylüoğlu’nun ofisinde çalışan "Öykü" isimli kadın avukat, 16 Şubat’ta babasının da avukatı olan Muhittin Köylüoğlu’nun cinsel saldırısına uğradığını Twitter’dan açıkladı. 

Stajyer avukat, “Can güvenliğimden endişe ediyorum. Arkamda durabilecek sizlerden başka kimsem yok. Lütfen sessiz kalmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum.” dedi.

20 ŞUBAT'TA TUTUKLANMIŞTI

#ÖykülerinSesiOl etiketi ile sosyal medyada öne çıkan skandalın akabinde 5 kadın avukat daha Muhittin Köylüoğlu’ndan şikâyetçi oldu. 20 Şubat’ta tutuklanan Muhittin Köylüoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2017, 2019 ve 2020 yıllarının değişik aylarında meydana gelen tecavüz vak'alarına yer verildi. 

Köylüoğlu hakkında 44 yıldan 141 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu avukat hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Avukatlar Ö. A., B.M., N.Y., F.G., S.B. ve G.Ç. farklı dönemlerde Köylüoğlu’nun ofisinde stajyer olarak çalıştıklarını ve fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını söyledi. 

Köylüoğlu, müşteki Ö.A. yönünden susma hakkını kullanırken, diğer müştekilerin bazılarıyla onların da rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, bazılarının ise iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

TACİZ MECAZLARI İDDİANAMEDE

İddianameye giren mesajlarda müştekilerden birine, “İyi avukat olmak istiyorsan yatmayı bileceksin, hatta iyi bir avukat olmak benim yatağımdan geçer. Benim yatağıma girenleri ben ihya ettim. Benimle yatarsan ev, araba veririm. Bunları sana erkek arkadaşın veremez.” diyerek cinsel tacizde bulunduğu aktarıldı.

Avukat Muhittin Köylüoğlu’nun ayrıca yine müştekilerden birine cinsel saldırıda bulunduktan sonra, “Eğer bunları biri duyarsa senin hukuk hayatın biter. Seni hukuk camiasından silerim. Bunları ailen öğrenir, seni de okuldan alır.” diye tehditte bulunduğu belirtildi.

MEKTUBUNDA CİNSEL SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

El yazısı ile bir müştekiye yazdığı ve iddianameye giren mektubunda ise, “Yaptığım en açık deyimiyle tecavüzdü. Pişmanlık duymadım.” dediği belirtildi.

İddianamede, Muhittin Köylüoğlu’nun yazdığı bu mektupta müştekinin rızası ile ilişkiye girdiği iddiasının asılsız olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
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