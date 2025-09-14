142 BM üyesi ülkeden Filistin için tarihi karar!

Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yeni yerleşimlere onay vererek iki devletli çözüm fikrini zayıflatmaya çalışan İsrail’e Birleşmiş Milletler’den dikkat çekici bir tepki geldi. BM Genel Kurulu, "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi"ni 142 ülkenin desteğiyle kabul etti. Karar, yalnızca ABD’nin öncülüğünü yaptığı 10 ülke tarafından reddedildi.





GAZZE İÇİN ULUSLARARASI DESTEK GÜÇLENİYOR

Uzmanlar, bu kararı Filistin’in bağımsız devlet olarak tanınması yönünde artan uluslararası iradenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriyor. 22 Eylül'de yapılacak BM zirvesi öncesi böyle bir adımın, Filistin'in resmen tanınmasının önünü açabileceği belirtiliyor. Fransa, İngiltere, Belçika, Kanada, Portekiz, Avustralya ve Malta gibi ülkeler, bu zirvede Filistin devletini tanıyacaklarını daha önce açıklamıştı.





İSRAİL VE ABD'DEN TEPKİ

Kararın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaparak sonucu “utanç” olarak nitelendirdi. Bakanlık Sözcüsü Oren Marmorstein, İsrail’in bildiriyi "tamamen reddettiğini" belirterek BM Genel Kurulu’nun “gerçeklikten kopuk siyasi bir sirk” haline geldiğini iddia etti. İsrail’in BM Temsilcisi Danny Danon da tepkisini dile getirerek, “Bu tek taraflı deklarasyon barışa doğru bir adım olarak anılmayacak” dedi. ABD’li diplomat Morgan Ortagus ise, bildiriyi “Şüphesiz bu karar Hamas’a bir armağandır” sözleriyle eleştirdi.





BİLDİRİDE BARIŞ VURGUSU VAR

Fransa ve Suudi Arabistan’ın öncülüğünde hazırlanan New York Bildirgesi, Hamas’ı kapsam dışı bırakarak bir Filistin Devleti’nin kurulmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl çözümünü hedefliyor. 142 ülke, Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırısını kınayan ve örgüte tüm rehineleri serbest bırakma çağrısı yapan bu bildirgeyi destekledi.





İSRAİL İÇ SİYASETİNDE TEPKİLER YÜKSELİYOR

Uluslararası alandaki bu karar İsrail içinde de yankı buldu. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetine sert çıkarak, “İsrail, uluslararası ilişkilerde siyasi çöküş yaşıyor ve tarihi bir boykotun ortasında bulunuyor. 7 Ekim hükümeti, krizin derinliğini anlamadan ve karşı bir strateji geliştirmeden bizi uluslararası izolasyona sürüklüyor” açıklamasında bulundu.





FİLİSTİN YÖNETİMİ KARARDAN MEMNUN

Filistin Yönetimi Başkan Yardımcısı Hüseyin el-Şeyh, BM Genel Kurulu’nun kararını olumlu karşıladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu karar halkımızın haklarını desteklemeye yönelik uluslararası istekliliği ifade etmekte ve işgalin sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletimizin kurulması yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir” dedi.





BATI DÜNYASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Oylama sonuçları, Batı ülkeleri arasında da dikkat çekici bir bölünmeye işaret etti. ABD ve Macaristan bildirgeye "hayır" oyu verirken, Çekya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya çekimser kaldı. Ret cephesinde ayrıca Arjantin, Paraguay, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine ve Tonga da yer aldı. İran ve Irak ise oylamaya katılmadı. Bu iki ülkenin, bildirgenin Hamas’ı dışlamasına karşı bir tavır sergilediği düşünülüyor.