Samanyolu Haber /Gündem / 145 sığınmacı Çanakkale açıklarında kurtarıldı /27 Ağustos 2020 23:35

145 sığınmacı Çanakkale açıklarında kurtarıldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan ve tekneleri sürüklenmeye başlayınca yardım isteyen 145 sığınmacının kurtarıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tekneleri arızalanan 145 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelerin vatandaşı 145 sığınmacı, ahşap tekneyle Ayvacık Sahili'nden Ege Denizi'ne açıldı. Tekneleri arızalanıp sürüklenmeye başlayan sığınmacılar, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye operasyon düzenlendi

Babakale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Öte yandan bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
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