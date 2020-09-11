Gençlerin yüzde 28,8'i ne okulda ne de işte

OECD, Bir Bakışta Eğitim 2020 raporu ile ülkelerdeki genç nüfusun eğitim durumunu mercek altına aldı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arasında ne okula ne işe giden gençlerin oranı yüzde 28,8. Aynı kategoride 20-24 yaş arasındaki gençlerin oranı ise yüzde 33,3.







Son 10 yılda en çok iyileşme kaydeden ikinci ülke olmasına rağmen Türkiye'de, eğitimde veya istihdamda olmayan (NEET) genç nüfusun oranı, OECD ülkelerinin ortalamasının neredeyse iki katı. Türkiye'yi NEET sıralamasında yüzde 23,7 ile İtalya ve Kolombiya takip etti.





OECD üyeleri arasında NEET oranı en düşük ülke yüzde 5,5 ile Lüksemburg oldu.





2019 ile 2009 yıllarının kıyaslandığı rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş NEET grubunun oranı son 10 yılda yüzde 10.8 azaldı.







GENÇSİZ İŞSİZLİK





Geçen yıl bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 41'i okula, yüzde 31'i ise işe gidiyor olarak kayıtlara geçti. Son 10 yılda okula gidenlerin oranı yüzde 10 arttı, istihdamdaki gençlerin oranı ise sabit kaldı.





20-24 yaş aralığında ise 2009 yılında gençlerin yüzde 46,1'i ne okula ne de işe giderken, 2019'da bu oran yüzde 33,3'e indi.





Raporda, OECD ülkeleri olan Güney Kore ve Japonya ile ilgili bu konuda veri bulunmuyor.



