15 AB ülkesi Suriyelilerin başvurularını askıya aldı

Almanya'daki Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin haberine göre, Almanya ile birlikte 15 Avrupa Birliği (AB) ülkesi Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin sığınmacı başvurularını askıya aldı.





Alman basınına yaptığı açıklamada "AB ülkeleri şu anda çok temkinli" diyen AB Sığınma Ajansı (EUAA) Başkanı Nina Gregori, birçok AB ülkesinin Suriyelilerin durumu ile ilgili karar vermeden önce bekleyip ülkedeki gelişmeleri izlemek istediğini fiade etti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre AB yetkilisi, Suriye'deki durumun AB'ye yapılacak sığınma başvuruları açısından ne anlama geleceği konusunda henüz bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını da söyledi. Suriyelilerin sığınma başvurularının muhtemelen azalacağı tahmininde bulunan Gregori, bunun nedeninin bu insanlara ülkelerinde istikrarın sağlanması ve ülkenin yeniden inşasında ihtiyaç duyulması olduğunu ifade etti.





Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte mali teşvik programları uygulanabileceğini belirten Gregori, "Bu türden finansal yardımlar gönüllü dönmek isteyenler için önemli bir önlem olabilir" dedi. Ancak AB yetkilisi, Avrupa'da yaşayan birçok Suriyelinin hukuki statüsünün farklı olduğuna dikkat çekerek "Gerçekçi olmamız gerekiyor: Bu insanların bir kısmı Avrupa'da bir hayat kurdu, entegre oldu, çocukları okula gidiyor" tespitini yaptı.





Avrupa'ya sığınma başvurularının sayısı azaldı

AB Sığınma Ajansı'nın verilerine göre, 2024 yılında AB'ye yapılan sığınma başvurularının sayısı bir miktar azaldı.





Kurum Başkanı Nina Giregori, geçen 10 ay içinde AB ülkelerine 860 bin sığınma başvurusu yapıldığını ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre küçük bir azalmaya tekabül ettiğini belirtti.





Geçen yıl AB ülkelerine 1 milyon 100 bin dolayında sığınma başvurusu yapılmış ve mülteci krizinin yaşandığı 2015/16 yıllarından sonra ilk kez 1 milyonun üzerine çıkmıştı.





AB'ye en fazla Suriye, Afganistan ve Türkiye'den sığınma başvurusunda bulunulduğu bildirildi.





AB içinde en fazla sığınma başvurusunun yapıldığı ülke ise Almanya.