Samanyolu Haber /Gündem / 15 bin lira milletvekili emekli aylığı alan AKP'li Miroğlu fakirleşiyormuş /25 Ekim 2021 15:02

15 bin lira milletvekili emekli aylığı alan AKP'li Miroğlu fakirleşiyormuş

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, milletvekili emekli maaşıyla yaşadığını kaydederek, "Yoksullaştığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı. Milletvekili emekli aylıkları 2020 yılında 15 bin 800 liraya yükseltilmişti.

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AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 15 bin 800 lira olan milletvekili emekli maaşıyla yaşadığını belirterek, "Yoksullaştığımı hissediyorum" dedi.

Yeni Journal'dan Çınar Ayser Çınar'ın, "Orhan bey, aslında Türkiye’nin esas gündemi ne seçim, ne ittifaklar ne Kürt sorunu…Şu an en büyük ve tek sorun maalesef ekonomi. Sokakta kimi çevirip konuşsak hep aynı şeyi duyuyoruz; geçinemiyoruz! Türkiye bu ekonomik krizi nasıl çözecek?" sorusuna Miroğlu, "Ekonomist değilim ama yaşananların da farkındayım. Her şeye rağmen umutlu olmak lazım diyorum" yanıtını verdi.

"Siyasi istikrarı önemsiyorum" diyen Miroğlu, "Ben milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Miroğlu, şöyle devam etti: "En iyi yaptığım iş yazı yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye de düşünüyorum. Çünkü ben de şu an meslek olarak işsizim. Siyaset bir meslek değil çünkü yapılır ve biter. Bu nedenle kendimi işsiz bir yazar olarak tanımlıyorum. Neyse ki her şeye rağmen kitaplarım kitapçı vitrinlerinde yer almaya devam ediyor."

Milletvekili emekli aylıkları 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 Yılı Bütçe Teklifi'yle ek ödeme hariç yaklaşık 15 bin 800 liraya yükseltilmişti.
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