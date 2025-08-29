Samanyolu Haber /Gündem / 15 bin öğretmen adayını ilgilendiriyor: Mülakat sonuçları açıklandı /29 Ağustos 2025 19:56

15 bin öğretmen adayını ilgilendiriyor: Mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan mülakat sonuçları açıklandı.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılan sözlü mülakatın tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sözlü sınavların 23 Haziran-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, 34 bin 881 adaydan 30 bin 850’sinin sınavlara katıldığı ve katılım oranının yüzde 88,44 olduğu bildirildi. Alım kapsamında 19 kontenjanın millî sporculara ayrıldığı belirtildi.

SONUÇLAR e-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Adayların başarı puanları, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplandı. Sonuçlar, MEB’in resmi internet adresinde yer alan sorgulama ekranından e-Devlet şifresi ile öğrenilebilecek.

1-5 EYLÜL’DE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılabileceği, başvuruların “itiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden alınacağı açıklandı. İtirazların 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacağı, sonuçların adaylara il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla bildirileceği ifade edildi.
