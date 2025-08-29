15 bin öğretmen adayını ilgilendiriyor: Mülakat sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sözlü sınavların 23 Haziran-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, 34 bin 881 adaydan 30 bin 850’sinin sınavlara katıldığı ve katılım oranının yüzde 88,44 olduğu bildirildi. Alım kapsamında 19 kontenjanın millî sporculara ayrıldığı belirtildi.





Adayların başarı puanları, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplandı. Sonuçlar, MEB’in resmi internet adresinde yer alan sorgulama ekranından e-Devlet şifresi ile öğrenilebilecek.





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılan sözlü mülakatın tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu.Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılabileceği, başvuruların “itiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden alınacağı açıklandı. İtirazların 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacağı, sonuçların adaylara il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla bildirileceği ifade edildi.