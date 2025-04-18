Samanyolu Haber /Gündem / 15 bin öğretmen ataması başlıyor! MEB kontenjan dağılımını açıkladı /18 Nisan 2025 23:09

15 bin öğretmen ataması başlıyor! MEB kontenjan dağılımını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Bu kapsamda 4 bin 378 sınıf, 3 bin 87 özel eğitim, bin 802 din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 321 kontenjanla okul öncesi ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmeni atanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branşlara göre kontenjan dağılımları açıklandı. Başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
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