Samanyolu Haber /Dünya / "15 binden fazla Ukraynalı savaşta kayboldu" /25 Kasım 2022 11:13

"15 binden fazla Ukraynalı savaşta kayboldu"

Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu (ICMP) 15 binden fazla Ukraynalı'nın savaş sırasında kaybolduğunu bildirdi.

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Merkezi Lahey'de bulunan kurum, 1990'larda yaşanan Balkan savaşlarının ardından kurulmuş ve Temmuz ayında Ukrayna'da kaybolanları kayıt altına almak ve izlerini sürmek için Kiev'de bir şube açmıştı.

ICMP'nin Avrupa program müdürü Matthey Holliday kaç kişinin zorla transfer edildiğini ve Rusya'da gözaltında tutulduğunu bilmenin, bu kişilerin hayatta mı yoksa ölmüş ve defnedilmiş mi olduğunu anlamanın zor olduğunu söyledi.

Holliday'e göre kayıp Ukraynalılar’ın soruşturulması süreci savaş bittikten sonra da yıllar boyunca sürecek. 15 bin rakamı alt sınırdan verilen bir rakam. Yalnızca Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da bile 25 bin kadar kişinin ya kayıp ya da ölmüş olduğu sanılıyor.

Holliday, "Sayılar ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu zorluklar çok fazla. Bir yandan da Rusya Federasyonu'na karşı devam eden bir savaş var" dedi.

DNA örnekleri kullanılacak

ICMP, eski Yugoslavya çatışmalarında DNA örneklerinin veri tabanında depolanması ve akrabalarla eşleştirilmesi sonucu kayıp olduğu ihbar edilen 40 bin kişinin 27 bininin akıbetini ortaya çıkarmıştı.

ICMP Kiev'de DNA örnekleri toplamaya ve savcıların savaş suçları davaları açmasını sağlayacak ancak uzun yıllar alacak bir süreç için kapasitesini arttırmaya başladı.

Holliday, "Şu anda önemli olan mümkün olduğunca çok kişinin kimliğinin belirlenebilmesi için tüm doğru önlemleri almak" diye konuştu.

Holliday, "Kayıp kişilerin büyük çoğunluğunu, hayatını kaybetmiş olanlar ve savaş suçlarına maruz kalanlar oluşturuyor. Sorumlulardan hesap sorulması gerekir" dedi.
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