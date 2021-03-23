"15 dakika içinde yok oldular"

The Guardian'da yer alan habere göre, Bari Üniversitesi Dünya ve Çevresel Coğrafya Departmanı'ndan araştırmacıların Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ve İngiliz Jeolojik Araştırma ile yürüttüğü çalışma, Vezüv Yanardağı'nın M.S 79'daki patlamasının ardından yok olan Pompeii kentindeki insanların nasıl öldüğünü araştırdı.







Tahmini 2 bin kişinin öldüğü Pompeii'de ölümlerin sebebinin, yanardağ patlaması sonucu çıkan lavlar değil, patlama sonrası çıkan kül ve gazlardan boğulma olduğu tespit edildi.





Araştırmacılar, volkanik patlama sonucunda çıkan sıcak kaya ve kül parçalarını içeren akıntıların süresini hesapladı. Vezüv İnceleme Merkezi'nden Roberto Isaia, yanardağ patlaması sonucu ortaya çıkan 'ölümcül bulutun' 100 derecenin üzerinde sıcaklığı olduğunu ve karbondioksit, klorid, kül ve volkanik cam parçaları içerdiğini söyledi.





Çalışma, Pompeii'de yaşayan insanların bu buluttan kaçma şansı olmadığını, pek çoğunun evlerinde ya da sokaklarda boğularak öldüğünü gösterdi. Isaia, söz konusu gaz, kül ve volkanik partiküllerin 10-20 dakika içinde şehri sarmış olabileceğini söyledi.





Isaia "Çok sayıda insanın patlama sonrası Pompeii üstüne düşen yanardağ parçalarından ölmüş olma olasılığı yüksek, ancak pek çoğu boğularak öldü. O ölümcül bulutun içinde 15 dakika dayanılmaz olmuştur. İnsanlar ne olduğunu anlayamamıştır. Pompeii halkı depremlerle yaşıyordu ancak yanardağ patlamaları yaşanmamıştı" dedi.





Pompeii antik kentinin kalıntıları bugün İtalya'nın ikinci en çok ziyaret edilen arkeolojik kazı alanı. İtalya Kültür Bakanlığı verilerine göre Pompeii'de hala kazılmayı bekleyen 20 hektardan fazla alan bulunuyor.