Samanyolu Haber /Dünya / 15 dakikada 13.5 milyar Dolar kazandı! /31 Ocak 2020 21:31

15 dakikada 13.5 milyar Dolar kazandı!

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, 2019’u kendisi açısından pek de iyi geçiremese de bu sene o açığı kapatacak gibi duruyor. Bezos, perşembe günü sadece 15 dakikada servetine 13,5 milyar dolar daha ekledi.

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Forbes’a göre şu an dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Jeff Bezos, 2019’da servetine servet katma konusunda pek de başarılı olamayan nadir milyarderlerden bir tanesi oldu. 

Bezos, 2020’de geçtiğimiz sene oluşturduğu bu açığı kapatacak gibi duruyor.Bloomberg’de yer alan habere göre Bezos, perşembe günü sadece 15 dakika 13,5 milyar doları (80 milyar TL) servetine eklemeyi başardı.

Amazon CEO’sunun servetini bir anda artıran şey ise perşembe günü Amazon hisselerinde yaşanan artış oldu. %12’lik değer kazanan Amazon hisseleri, 2.100 dolara (12,5 bin TL) kadar ulaştı.

Amazon’un hisselerinde yaşanan bu artış, Jeff Bezos’un net servetini 129 milyar dolara (771 milyar lira) çıkardı ve net servet bakımından Bill Gates’in üstündeki konumunu sağlamlaştırdı.

Amazon’un ve Microsoft’un sahipleri, geçtiğimiz sene dünyanın en varlıklı insanları listesinde liderlik koltuğuna değişmeli bir biçimde oturmuşlardı.

Yatırım konusunda elini korkak alıştırmayan Bezos, roket firması Blue Origin ve Washington Post gazetesinin de sahibi konumunda bulunuyor. Tabii bu iki şirket de Bezos’un servetine servet katmaya devam ediyor. 

Jeff Bezos, ayrıca Temmuz 2018’de modern tarihin en zengin insanı unvanını elde etmişti. Amazon CEO’su, 150 milyar dolar (897 milyar lira) net servete ulaşmıştı. 
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