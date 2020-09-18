15 gün içinde mahkemeye gitmezse...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'ları Davası'nda aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan gazeteci Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mal varlığına tedbir kararı verildi.





Mahkeme, savcılığın talebi üzerine 2016’dan bu yana yurt dışında olan ve 2018’de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar’ın bundan böyle "kaçak" sayılmasına hükmetti.





Mahkeme kararına göre gazete ilanı yoluyla Dündar’a çağrıda bulunulacak. İlanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulacak.







"GELMEZSEM MAL VARLIĞIMIZA TEDBİR KONULACAK"





Dündar, Artı TV’ye verdiği mülakatta, "Şubat ayındaki duruşmayı apar-topar öne alan 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bugün duruşmaya gelmem için çağrı yapmış. Gelmezsem tüm mal varlığımıza tedbir konulacağını ilan etmiş." dedi.





"40 yıldır gazetecilik dışında hiçbir iş yapmadım." diyen Dündar, "Alın terimizle kazandığımız parayla, eşimin ve benim üzerime kayıtlı bir evimizle yazlığımız var. Bir de rahmetli babamdan kalan, halen yalnız annemin oturduğu ev… Mahkemenin 4 dakikada el koyduğu, bizim 40 yıllık emeğimiz." şeklinde konuştu.



