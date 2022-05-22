15 KHK'lı 'tutuklu yakınlarına yardım' suçlamasıyla tutuklandı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Konya merkezli yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 15’i tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.







11 Mayıs’ta Konya ve Ankara’da tutuklu yakınlarına yardım yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında KHK ile mesleklerinden ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçıların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.





10 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 15’i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevinde bulunanların yakınlarına yardım yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.