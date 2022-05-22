Samanyolu Haber /Gündem / 15 KHK'lı 'tutuklu yakınlarına yardım' suçlamasıyla tutuklandı /22 Mayıs 2022 09:22

15 KHK'lı 'tutuklu yakınlarına yardım' suçlamasıyla tutuklandı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Konya merkezli başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 KHK’lıdan 15’i tutuklu yakınlarına yardım yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Konya merkezli yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 15’i tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

11 Mayıs’ta Konya ve Ankara’da tutuklu yakınlarına yardım yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında KHK ile mesleklerinden ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçıların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

10 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 15’i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevinde bulunanların yakınlarına yardım yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 KHK'lı 'tutuklu yakınlarına yardım' suçlamasıyla... Sonraki Haber >>

ABD’yi yine hortum vurdu

ABD’yi yine hortum vurdu

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:34:07